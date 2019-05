Pallamano, Conversano detta legge: in A1 anche le ragazze dell'Amatori

Le ragazze terribili dell’Amatori Conversano superano 24-16 (11-7) il Brunico e conquistano, in un solo colpo, la promozione in A1 e la Coppa Italia femminile di pallamano. Nelle final 8 di Cassano Magnago (Va), la formazione pugliese ha riconquistato il diritto a disputare il massimo campionato, riformando con l’Accademia Conversano (ora seconda in A1 maschile) la coppia che nell’ultimo decennio ha “dettato legge” nella disciplina sia tra gli uomini che tra le donne.

Azzerato, per esigenze economiche, il roster della squadra che aveva conquistato 2 scudetti, 4 coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, il club del presidente Giuseppe Roscino è ripartito dalle ragazze delle giovanili che avevano conquistato i titoli italiani under 14 e under 18 e le ha affidate alle cure della ex azzurra Elena Barani, pisana, 8 scudetti in carriera. Risultato: regular season dominata e playoff con percorso netto e la finale con Brunico dominata sin dal 1’ grazie alle parate di Bertolino (nominata mvp) e alle reti di Caccioppoli (6), Gozzi (4) e Rubino (4). “Le ragazze sono state perfette, sempre determinate e concentrate”, commenta Barani, al terzo titolo da allenatrice dopo gli scudetti under 14 e under 18 conquistati con le stesse ragazze che oggi, 1° maggio, hanno lavorato sodo per restituire a Conversano e alla Puglia un posto nella pallamano che conta.

LE PROTAGONISTE - Allenatrice Elena Barani. Vice: Enza Fanelli. Atlete: Nila Bertolino, Carmen Caccioppoli, Giulia Gozzi, Gaia Vinci, Martinelli Francesca, Sara Rubino, Federica Ingrassia, Martina Marangelli, Maria Giovanna Lopinto, Giulia Coppola, Serafina Toro, Gyili Laora, Mersane Duda. Presidente: Giuseppe Roscino.