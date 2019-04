Bif&st, ex Amleto o Moro libero Herlitzka il «taoista»

Roberto Herlitzka torna oggi a Bari per tenere una master class alle 11 e ricevere stasera al Petruzzelli il «Federico Fellini Platinum Award». Nel 2013 al Bif&st vinse il premio «Vittorio Gassman» quale miglior attore protagonista per Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni. «Andrebbero bocciati, ma alla fine dell’anno metto sei a tutti, così non ho rogne e li rovino per sempre». Nel film di Piccioni all’insegnante di Storia dell’Arte interpretato da Herlitzka è affidata la stracchezza della nostra scuola, sull’orlo di un suicidio indotto dall’ignavia e dagli errori dei governi. Dice il prof, un Oblomov da vecchio: «Io non combatto la noia, la assecondo».

Lì come altrove, Herlitzka suggestiona lo spettatore con la cifra umbratile e disincantata che lo identifica, lo trasfigura in maschera desolata a petto del Satyricon dei nostri giorni e lo sublima a involontaria icona della delusione degli onesti e dei savi. «Siamo rimasti così in pochi a essere scontenti di noi stessi», certificava Fellini in La dolce vita. E della salubre amarezza nelle lontane stagioni del boom, in cui a sua volta affiorava alla ribalta con prove da Cechov o D’Annunzio, il segaligno Herlitzka è una scheggia nel tempo, sfuggita all’imperio grottesco dei tempi nuovi. Importante attore teatrale, nel cinema ha percorso una tenace carriera da «non protagonista», che vuol dire interprete defilato, personaggio liminare, fulminea apparizione, talento incline a sottrarsi.

D’altronde, è un torinese dalle radici cecoslovacche ed ebraiche, sedimentate nel cognome «esotico», da pronunciarsi omettendo la «t» e accentando la «i», che ha familiarità con l’esodo novecentesco (il fisiologo Amedeo Herlitzka dovette scappare in Argentina per le leggi razziali fasciste del 1938).

In Sette opere di misericordia (2011), titolo caravaggesco dei fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio che stamani alle 9 sarà proiettato al Petruzzelli prima della master class, Herlitzka è un anziano marginale che entra in contatto con un’adolescente clandestina. Il film è girato nella «sua» Torino, storico capolinea dell’emigrazione prima meridionale poi straniera, da Esterina (1959) con Carla Gravina e Domenico Modugno e Torino nera (1972), protagonista il cantante Nicola Di Bari, entrambi diretti da Carlo Lizzani, fino a Così ridevano di Gianni Amelio e Preferisco il rumore del mare di Mimmo Calopresti (1999), e ai lavori di Daniele Segre, Enrico Verra, Armando Ceste, Daniele Gaglianone e dei De Serio, appunto.

L’ottantenne Herlitzka in Tv è stato Indro Montanelli, Enrico Cuccia e di recente il monaco Alinardo da Grottaferrata in Il nome della rosa. In La Grande bellezza di Paolo Sorrentino era un cardinale e in Bella addormentata di Marco Bellocchio un cinico senatore-psichiatra che ai colleghi parlamentari prescrive tranquillanti e disinganno. Sempre con Bellocchio, nel 2003, ha dato corpo alla rilettura onirica dell’assassinio di Aldo Moro nel film Buongiorno, notte. Una vena di irrealtà, struggente, viene attribuita allo statista pugliese nell’epilogo shock: il prigioniero libero dal covo delle Brigate rosse, in strada all’alba, sereno e smarrito. Il Moro di Herlitzka è una presenza vibrante di assenza, un politico dalla sostanza impolitica, un potente impotente.

«Essere o non essere, questo è il problema: se sia più nobile d’animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell’iniqua fortuna, o prender l’armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli». Il padre di tutti i dubbi rivive nell’Ex Amleto concepito, diretto e interpretato da Herlitzka nel 2001: scrittura scenica e monologo polifonico che lui ripropone di tanto in tanto. Una sedia per l’«Amleto postumo», il canonico teschio, la spada, il flauto e uno specchio. Shakespeare.

«La mia faccia non è rassicurante» dice Herlitzka, il quale sostiene altresì di essere «nato vecchio e rimasto eguale», cioè... un bambino. Ma nel profluvio di perenne adolescenza, nei riti dei parvenu di massa, nelle macchiette di Macbeth che ci toccano in sorte, Herlitzka incarna - e scarnifica - la necessità del «non essere». È un carattere insaturo, asciutto, taoista. Per lui sommessamente, e non per scherzo, già qualche anno fa avanzammo la proposta di una nomina quirinalizia a senatore o, almeno, latore a vita della disillusione italiana.