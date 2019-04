Xylella nel Barese, Noci firma l'ordinanza per bloccare il batterio

NOCI - Prosegue la lotta contro la Xylella Fastidiosa anche nel Barese: alcuni comuni hanno scelto di applicare con specifiche ordinanze le misure per ridurre il rischio di contagio tra gli alberi. L'ultima città in ordine di tempo è stata Noci che ha approvato l'ordinanza il 18 aprile scorso. Gran parte del territorio del comune barese è stato inserito nella cosiddetta “zona cuscinetto”, area indenne in cui deve essere effettuato il monitoraggio e, in caso di ritrovamento di un focolaio, devono essere applicate le misure di eradicazione, che consistono nell’eliminazione della pianta infetta e di tutte le piante delle specie ospiti, indipendentemente dallo stato di salute, nel raggio di 100 metri nonché di tutte le piante che manifestano i sintomi della malattia.

Da giugno c'è un incremento dei batteri e diventa obbligatorio effettuare un secondo trattamento nella zona cuscineto e di contenimento con insetticidi autorizzati. Non è necessario - se si sono effettuati correttamente gli interventi di lotta meccanici e fitosanitari precedenti - intervenire nel periodo tra settembre e ottobre, poiché i batteri adulti si spostano prevalentemente sulla nuova e più tenera vegetazione di piante erbacee ed arbustive per alimentarsi.