Conte torna in Puglia per 100 anni Bcc di San Giovanni Rotondo

Sarà il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a chiudere le manifestazioni istituzionali per i 100 anni di attività della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo (Foggia), il prossimo 4 maggio. Il premier chiuderà gli interventi di una tavola rotonda sugli scenari di sviluppo del territorio, moderata dal giornalista del Tg1, Francesco Giorgino.

Ad annunciare la partecipazione di Conte è il presidente della Bcc di San Giovann Rotondo, Giuseppe Palladino: «La sua presenza - afferma in una nota - sarà per noi un momento di confronto e di programmazione per il futuro».

«Da 100 anni - sottolinea Palladino - abbiamo un solo interesse: il bene comune. Cooperazione, solidarietà, reciprocità, sostenibilità e crescita del territorio sono i temi che tratteremo nell’ambito della tavola rotonda del 4 maggio 2019 in cui celebreremo i 100 anni di vita della banca e getteremo le basi per lo sviluppo futuro».

«Saranno impegnati nella discussione e nella definizione delle linee strategiche - annuncia Palladino - il presidente del Gruppo Bancario Cassa Centrale, Giorgio Fracalossi, il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, e il professor Giuseppe Lusignani vicepresidente di Prometeia. Verranno affrontati i temi della cooperazione, dello sviluppo sostenibile e gli scenari economici e sociali del nostro territorio».

«A chiudere la tavola rotonda - conclude il presidente dalla Bcc di San Giovanni Rotondo - e a trarre le conclusioni, con la speranza di ottenere giuste indicazioni per continuare a sostenere lo sviluppo del nostro territorio, ci sarà il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte».