L'inchiesta su Emiliano, ora nel mirino finiscono le nomine

BARI - L’ipotesi che i due imprenditori possano essere stati costretti ad accollarsi le spese di comunicazione sostenute da Michele Emiliano per partecipare alle primarie del Pd del 2017. Ma anche quella che il governatore della Puglia - nell’autonomia che la legge gli conferisce attraverso atti monocratici - possa aver assunto una decisione illegittima come ad esempio una nomina.

Il fascicolo della Procura di Bari deflagrato mercoledì con una serie di perquisizioni (e con la denuncia del presidente, che ha detto di essere stato preavvertito dell’imminente intervento della Finanza) ipotizza infatti oltre al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (a carico di Emiliano, del suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e degli imprenditori Giacomo Mescia e Vito Ladisa), anche quello di abuso d’ufficio a carico del solo governatore. Le norme in questo caso sono molto chiare. L’induzione indebita, in precedenza raccolta sotto l’ombrello della generica concussione, è il reato del pubblico ufficiale che induce qualcuno (nell’ipotesi: i due imprenditori) a fare qualcosa contro la propria volontà (il pagamento delle due fatture emesse dalla Eggers di Torino per la consulenza di comunicazione prestata a favore di Emiliano). A differenza della concussione, l’induzione indebita non prevede una costrizione: è per questo che viene punito anche chi è stato indotto.

È ben diversa l’accusa di abuso d’ufficio, che la Procura (l’aggiunto Lino Giorgio Bruno e la pm Savina Toscani) in sede di richiesta di proroga delle indagini ha ritenuto di dover contestare solo a Emiliano. La differenza è che, in questo caso, il governatore non è sospettato di aver chiesto nulla in cambio: semplicemente, di aver fatto un atto contrario alla legge o ai regolamenti. Come, appunto, una nomina avvenuta in assenza di requisiti.

Ecco perché nelle perquisizioni di mercoledì nella sede della giunta regionale a Bari, la Finanza ha acquisito - oltre ad alcuni documenti - sia i contenuti del cellulare del presidente sia il computer della sua segretaria particolare. La ricerca potrebbe infatti essere concentrata sugli incontri e gli appuntamenti di Emiliano, la cui iscrizione nel registro degli indagati risale a giugno 2018: sono gli accertamenti eseguiti dopo quella data ad aver convinto la Procura a formulare le ipotesi provvisorie di reato, stabilendo la necessità di procedere attraverso le perquisizioni.

Dopo le dichiarazioni di mercoledì in cui ha detto di aver denunciato in Procura a Bari di essere stato avvertito in anticipo delle perquisizioni (su questo è aperto un fascicolo affidato al procuratore Giuseppe Volpe, al momento nei confronti di ignoti), Emiliano sembra aver scelto un profilo più basso. Ieri ha detto di non essere «per niente amareggiato» dall’avvio dell’indagine. E, del resto, risulta che il presidente della Regione non abbia nemmeno nominato un proprio avvocato di fiducia: in sede di perquisizione ha accettato l’avvocato di ufficio indicato nel provvedimento, rinunciando alla presenza del legale durante le operazioni.

Ma l’inchiesta intanto va avanti. La Finanza dovrà infatti esaminare i contenuti del materiale sequestrato in Regione e negli uffici degli imprenditori coinvolti, per poi riferire alla Procura. Gli indagati stanno valutando se rivolgersi al Tribunale del Riesame, una mossa che in questi casi serve a capire qualcosa in più sugli elementi in mano all’accusa.

La Procura ha ottenuto dal gip Antonella Cafagna altri sei mesi per proseguire gli accertamenti. E per accertare, ad esempio, se quelle due fatture che Mescia e Ladisa hanno pagato all’imprenditore Pietro Dotti (pure lui indagato, per false fatturazioni) abbiano avuto come contropartita «finanziamenti, contributi regionali, contratti di appalto». Per Mescia è finita nel mirino l’autorizzazione unica emessa nel 2016 per un parco eolico a San Severo, provvedimento di competenza degli uffici in cui non ha alcun ruolo né il presidente della Regione né il suo capo di gabinetto. Per Ladisa, titolare dell’omonimo gruppo nazionale del settore delle mense, i sospetti sono concentrati sugli appalti delle Asl. Ma l’imprenditore barese (assistito dall’avvocato Michele Laforgia) in sede di perquisizione ha precisato ai militari di non aver ricevuto alcun appalto della Regione da quando, nel maggio 2015, Emiliano ne è diventato presidente.