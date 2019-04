Febbre da SuperEnalotto: il jackpot a 130,4 mln, premio più alto nel mondo

Anche in Puglia cresce la febbre del SuperEnalotto per il "6" sempre più ricco: il Jackpot per la prossima estrazione è salito a 130,4 milioni di euro. Si tratta del premio in palio più alto al mondo e del quinto nella storia del gioco. Superati i 130 milioni vinti a Catania ad aprile dello scorso anno, il premio attuale è nella “top five” della storia del gioco, nel mirino c’è il quarto posto occupato dai 139 milioni divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010. Più su c’è solo il podio: i 148 milioni vinti nel 2009 a Bagnone (in provincia di Massa), i 163 milioni (a cui si aggiungono 2 milioni del 6 Stella) vinti nel 2016 a Vibo, in cima resistono ancora i 178 milioni vinti nel 2010, grazie a un mega sistema diviso in 70 quote distribuite in tutta Italia. Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Nel 2019, ricorda Agipronews, ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5, 5+ e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con oltre 4 milioni di euro, la vincita più ricca è stata centrata lo scorso 29 gennaio, con 638mila euro a Marigliano (Napoli). Di seguito i 5 montepremi più alti di sempre vinti al SuperEnalotto:

1) 30/10/2010 177.729.043,16 € Sperlonga e altre città

2) 27/10/2016 163.538.707,00 € Vibo Valentia

3) 22/08/2009 147.807.299,08 € Bagnone

4) 09/02/2010 139.022.314,64 € Parma e Pistoia

5) 17/04/2018 130.195.242,12 € Caltanissetta