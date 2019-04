Napoli Bari, appaltato da Rfi nuovo tratto per 230 mln

Dopo l’aggiudicazione, pochi giorni fa, della gara per la tratta Apice-Hirpinia, oggi è stato assegnato un nuovo appalto sulla Napoli-Bari: si tratta dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la tratta Frasso Telesino-Telese, primo dei due lotti funzionali della tratta Frasso Telesino-Vitulano.

La gara - si legge in una nota - è stata assegnata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito da Pizzarotti (mandataria dell’ATI), Ghella, Itinera, Salcef, Eds Infrastrutture, Geodata Engineering, Integra e Rina Consulting, per un valore di circa 230 milioni di euro.

I lavori riguarderanno la nuova sede ferroviaria comprese le opere civili connesse, l’armamento ferroviario, la trazione elettrica e le sottostazioni elettriche per l’alimentazione dei treni.

«L'aggiudicazione di due importanti gare in poche ore e l'accelerazione dei vari step dell’iter sono state rese possibili dall’impegno del Commissario della Napoli-Bari», sottolinea Rfi: sui tratti Napoli-Cancello e Cancello-Frasso i lavori sono stati già consegnati alle imprese aggiudicatarie; sulla tratta Telese-San Lorenzo è stata conclusa la Conferenza di Servizi ed è in corso quella sulla San Lorenzo Maggiore-Vitulano (Benevento); è stata inoltre ultimata la progettazione definitiva e sono stati avviati i relativi iter autorizzativi per le tratte Hirpinia-Orsara ed Orsara-Bovino. I bandi di gara relativi agli ultimi lotti rimanenti saranno pubblicati entro il 2020.