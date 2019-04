Bari, volevano entrare allo stadio senza ticket: arrestati 2 fratelli

BARI - Due fratelli baresi di 37 e 38 anni sono stati arrestati ieri dalla polizia di Bari allo stadio San Nicola durante l’incontro di calcio tra S.S.C. Bari e il Gela calcio: i due avrebbero tentato di entrare per vedere la partita senza biglietto e una volta bloccati avrebbero picchiato i poliziotti.

Tra il primo ed il secondo tempo tre agenti, in servizio di ordine pubblico nel settore Curva Nord, sono intervenuti all’ingresso n.6 dove il personale steward aveva segnalato la presenza di una persona molesta. Una volta sul posto hanno fermato il 38enne che, con fare minaccioso, voleva costringere gli steward a consentire l’accesso alla struttura ad altre tre persone sprovviste di biglietto. Poco dopo si è aggregato alla lite il fratello 37enne e la situazione è degenerata con i due che hanno dapprima minacciato e successivamente aggredito i poliziotti, prendendoli a calci e pugni. Entrambi i fratelli sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.