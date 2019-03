Francavilla Fontana, si masturba davanti un asilo: arrestato 31enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato, in flagranza di reato, un 31enne del luogo, con problemi psichici, per atti osceni in luogo pubblico.

I militari dopo una segnalazione di una cittadina, hanno beccato l’uomo, parzialmente nudo, nei pressi della scuola per l’infanzia “G. Rodari” mentre si stava masturbando nella sua auto, incurante del luogo abitualmente frequentato da minori e da persone di passaggio. I carabinieri l’hanno fermato e arrestato.