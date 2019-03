Puglia, in 283 al corso d'informazione manageriale per dirigere strutture sanitarie

Saranno 283 i dirigenti sanitari che da oggi, mercoledì 27 marzo, parteciperanno al Corso di Formazione Manageriale per i Dirigenti Sanitari Incaricati della Direzione di Struttura Complessa. Il corso, che ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, è finalizzato ad accrescere e qualificare la professionalità degli operatori del Servizio Sanitario, che devono farsi carico del governo clinico della propria unità operativa; è nato nell’ambito del programma di formazione manageriale per la Dirigenza del Sistema Sanitario Regionale, definito e promosso dall’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, in sinergia con l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, Politecnico di Bari e “LUM Jean Monnet di Casamassima (Ba).

L'attività formativa potrà consentire ai partecipanti di acquisire conoscenze, capacità e competenze utili a gestire e risolvere problemi organizzativi, economici e gestionali, ed a conoscere ed utilizzare gli strumenti di valutazione degli esiti delle scelte intraprese anche in termini di qualità dei servizi erogati. Il programma formativo, della durata complessiva di 188 ore, si sviluppa nell’arco di 4 mesi e si articola in attività teorica e pratica in aula, attività formativa pratica sul campo, e un workshop finale. Particolare attenzione sarà posta sulla scelte delle tecniche formative: esperienze, forum di discussione, check-up manageriale, definizione ed elaborazione del project work. Al termine del percorso dedicato ai partecipanti che dirigono una Struttura Complessa sarà rilasciato il Certificato di formazione manageriale per Dirigente sanitario incaricato della Direzione di Struttura Complessa, riconosciuto da ciascuna Regione o Provincia autonoma (ex Accordo interregionale del 10 luglio 2003).