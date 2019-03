Beni Ciancio, pg: restituire 17 società, confermare sequestro per altre 21 (giornali inclusi)

Restituire 17 società e confermare invece il provvedimento per altre 21, comprese quelle editoriali: è la richiesta della Pg Miriam Cantone e del Pm Antonino Fanara a conclusione della loro requisitoria nel processo in Corte d’appello a Catania nato dal ricorso della difesa contro il sequestro e la confisca dei beni di Mario Ciancio Sanfilippo disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. Il processo continuerà con le arringhe del collegio di difesa, costituito dagli avvocati Carmelo Peluso, Francesco Colotti e Nerio Giuseppe Diodà, previste il 21 maggio e il 18 giugno prossimi. Per i beni sequestrati il Tribunale ha nominato amministratori giudiziari Angelo Bonomo e Luciano Modica per garantire la continuazione dell’attività del gruppo.