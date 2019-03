Salentina morta in Veneto dopo il parto: 5 indagati. Disposta autopsia

Ci sono cinque indagati per la morte di Francesca Schirinzi, la mamma di 34 anni originaria di Castrignano del Capo deceduta all’alba di mercoledì nell’ospedale di Oderzo, in provincia di Treviso, poche ore dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

L’iscrizione è un atto dovuto per permettere alle persone indagate di nominare un proprio consulente in vista dell’autopsia, che si svolgerà nel pomeriggio di domani. Il pubblico ministero Daniela Brunetti, della Procura di Treviso, ha nominato quali propri consulenti tre medici: oltre al medico legale, un anestesista rianimatore e un ginecologo, tutti e tre operanti fuori dalla Asl di Treviso. L’esame autoptico si svolgerà subito dopo l’udienza per il conferimento dell’incarico peritale, alla quale, per tutti i familiari della donna, parteciperà l’avvocato Mino Miccoli di Squinzano.

Probabilmente già mercoledì mattina la salma di Francesca partirà da Oderzo alla volta di Castrignano del Capo, dove si svolgeranno i funerali. La Procura ha avviato un’inchiesta in seguito alla denuncia presentata dal marito giovane madre, un militare originario di Squinzano. I familiari, sconvolti dalla morte improvvisa della giovane donna, vogliono capire come mai un evento così gioioso in poche ore si sia trasformato nella peggiore delle tragedie. Anche perché Francesca, che da alcuni anni si era trasferita con il marito e la figlioletta di 4 anni ad Annone Veneto, in provincia di Venezia, stava bene. Nel corso della gravidanza non aveva mai avuto nessun tipo di problema e tutto sembrava andare per il meglio. Lunedì scorso, ormai in procinto di partorire, aveva deciso di sottoporsi a una visita in ospedale, preoccupata per alcuni picchi di pressione. Trattenuta nel nosocomio, la mattina successiva le è stato indotto il parto. Ma, appena due minuti dopo la nascita del bambino, ha avuto un arresto cardiaco.