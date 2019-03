Xylella, convegno negazionista in scuola a Monopoli, consigliere Pd denuncia

«Un convegno negazionista su Xylella propinato oggi, in ore di lezione, agli studenti di una scuola superiore di Monopoli (Bari), con il patrocinio della scuola e il saluto del dirigente». E’ quanto denuncia il consigliere regionale pugliese del Pd, Fabiano Amati, spiegando di avere appreso «dello svolgimento, negli istituti tecnici 'Vito Sante Longo', di un convegno su 'Paesaggio e Xylella' con relatori che negano la prova scientifica fornita dalle istituzioni europee, nazionali e regionali».

Per Amati, «un’istituzione scolastica non può favorire il diffondersi di teorie non provate, contro le decisioni di altre istituzioni scientifiche». «E per rimettere le cose al giusto posto - spiega il consigliere regionale - ho scritto al dirigente affinché sia organizzato un altro incontro con la Regione, l’Osservatorio fitopotalogico regionale, il Cnr e l'Università di Bari».



«Il convegno di Monopoli, rivolto agli studenti - prosegue - aveva come relatori personalità che negano la prova scientifica offerta sull'argomento Xylella dalle istituzioni scientifiche europee, nazionali e regionali. E, a dirla tutta, proprio le teorie esposte al convegno di Monopoli sono state il fondamento, dal 2013 ad oggi, di azioni che hanno pesantemente interferito con le pratiche di contenimento del batterio».

«Poiché tale mistificazione - conclude - è avvenuta in ore di lezione in una scuola pubblica, mi pare ragionevole che sia dato spazio alle istituzioni pubbliche che decidono le modalità di lotta al batterio e tutela del paesaggio, in conformità con la prova scientifica e non con mere opinioni prive di rilievo tecnico e dignità didattica».