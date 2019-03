Dopo il decreto Centinaio che interviene sul caso xylella, le polemiche non si fermano. A rumoreggiare è lo stesso governatore della Puglia, Michele Emiliano, che in un post avverte che il Gervno che la battglia non si ferma qui. Secondo la Coldiretti, la batteriosa avanza di due chilometri ogni mese mentre l'opposizione accusa Emiliano di aver provocato tale disagi. Ecco una intervista all'ex commissario Silletti, l'ex commissario delegato dal governo finito nel mirino anni fa proprio del Presidente Emiliano.

«Il neonato decreto Centinaio contro la Xylella fastidiosa fa compiere passi avanti nel contrasto alla batteriosi, ma non riduce la burocrazia. Restano le procedure farraginose anche per gli sradicamenti». Così il generale di Divisione Giuseppe Nicola Silletti, di Santeramo, ex comandante dei Carabinieri Forestali di Puglia ed ex commissario delegato dal governo per fronteggiare l’emergenza Xylella , la batteriosi importata dal Costa Rica che ha ucciso 21 milioni di ulivi in Puglia e avanza di 2 chilometri in direzione Nord.

Cosa manca nel decreto?

«Una figura istituzionale per coordinare le molteplici e complesse azioni e verificare il rispetto delle regole».

Sta dicendo che non è previsto un commissario?

«Sì, credo che sarebbe la figura più adeguata, a condizione che possa disporre di strutture e mezzi idonei, oltre che di tutela giuridica».

Che pensa dell’Osservatorio fitosanitario?

«È l’ente preposto giuridicamente per affrontare la batteriosi. Potrebbe avere un ruolo decisivo, ma se penso a quello di Bari, non posso che rilevare quanto l’organico, sebbene costituito da persone molto preparate, sia sottodimensionato. Evidenzio la responsabilità politica di questo aspetto».

Il suo piano prevedeva lo sradicamento di «soli» 3mila alberi. Eppure, è stato boicottato.

«Me la prendo con i politici che evidentemente ritenevano che il negazionismo gli potesse far guadagnare consensi. Altri hanno cercato la notorietà. Fra gli scienziati, ha pesato la gelosia. Il batterio non era conosciuto né in Italia né in Europa: ci si basava sulle poche segnalazioni. Tutto ciò ha prodotto lo stop al piano».

Quindi, i politici hanno ignorato il bene comune?

«No. Mi riferisco solo ad alcuni di loro. De Castro, Fitto, L’Abbate, Palese, Amati, Caroppo, Marmo e Pentassuglia, invece, si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno sostenuto il mio piano. Posso affermare di essere sulle stesse posizioni del 2015, a differenza di chi continua a cambiare linea».

Il M5s ha compiuto un violento cambio di rotta. Dopo aver fatto sfoggio di negazionismo, ha sposato la linea della scienza: buone pratiche, sradicamenti e dintorni. Come spiega ciò?

«Non so. Forse perché oggi il movimento è forza di governo. I suoi componenti si sono resi conto che la legge va rispettata».

Nel Salento la partita ormai è chiusa. Alcune aree sono state devastate dal batterio e appaiono irrecuperabili.

«Gli innesti rappresentano una speranza. Siamo, però, nella fase di collaudo. L’auspicio è che, oltre al Leccino e alla Favolosa possano essere individuate altre varietà “resistenti”».

Però le cosiddette specie «resistenti», non immuni, espongono il territorio a rischi non marginali.

«Infatti, quando contraggono la batteriosi, non ne manifestano i sintomi. Ciò, pertanto, può costituire un pericolo per le piante circostanti».

La denominazione «resistenti» si presta a speculazioni commerciali. Gli alberelli vengono venduti a prezzi molto elevati.

«Occorrerebbero più controlli, una politica di sostegno alla diffusione varietale da parte della Regione Puglia e una campagna di informazione».

Alcuni pseudo-scienziati negazionisti hanno esortato gli agricoltori destinatari di decreti di sradicamento a ricorrere al Tar. Come reputa questi soggetti?

«Nemici acerrimi dell’olivicoltura pugliese. Il loro comportamento ha favorito l’avanzata della Xylella, come dimostrato negli ultimi quattro anni».

In conclusione, la batteriosi in Puglia verrà frenata?

«Temo di no, se la metodologia di contrasto seguita finora non verrà cambiata in modo radicale».

E lunedì due sit in, prosegue la protesta

Prosegue con due sit-in la mobilitazione a difesa del territorio salentino, colpito dalla xylella. Domani mattina, alle ore 8, davanti alla sede leccese della Regione Puglia in viale Aldo Moro, manifesteranno i rappresentanti di Confagricoltura, Cia, Copagri, Confcooperative e Legacoop, assieme ad altre organizzazioni anche non agricole e le comunità territoriali. Non saranno sventolate le bandiere delle associazioni promotrici della manifestazione per consentire una più ampia adesione. Prevista anche la presenza dei trattori.

La protesta proseguirà, poi, alle ore 9.45 davanti alla sede della Provincia di Lecce, prima dell’assemblea dei sindaci salentini, convocata sulle emergenze in agricoltura dal presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva. Le associazioni prendono atto che il primo effetto della indizione delle manifestazioni di protesta è stato quello di riportare la centralità della discussione nel Salento.

«Occorre intervenire, con forza estrema - dice Maurizio Cezzi, presidente di Confagricoltura Lecce - al fine di ottenere un’attenzione reale da parte delle istituzioni pubbliche sulla distruzione del territorio e dell’economia non solo agricola del Salento a causa della xylella». «Per questo - aggiunge il presidente - le organizzazioni hanno dichiarato lo stato di agitazione dell’intera categoria e stigmatizzato il ritardo negli interventi da parte della Unione Europea, del Governo italiano e soprattutto della Regione Puglia. La mobilitazione ed il presidio del territorio devono proseguire e non si devono fermare sino a quando le rivendicazioni del mondo agricolo saranno accolte».