Orsara, bimbo 9 anni muore strangolato in casa da corda: forse un gioco fatale

Michele, 9 anni, forse è morto ucciso da un gioco mortale con una corda che gli ha stretto il collo fino a togliergli il respiro. La tragedia è avvenuta a Orsara di Puglia, nel Foggiano, dove il piccolo è morto strangolato dalla corda che chiude alcuni sacchi di juta contenenti olive in un box nella casa di famiglia. A dare l’allarme è stato il fratello maggiore di 14 anni che ha chiesto aiuto alla mamma. Vano il tentativo di rianimarlo, la donna ha chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, poco prima delle 17. Secondo una prima ricostruzione pare che il piccolo stesse giocando da solo in un box accanto alla sua abitazione, un casolare alla periferia del centro abitato di Orsara, paese di meno di 3mila anime che dista circa 40 chilometri dal capoluogo dauno. In casa, in quel omento, c'erano i familiari e altri parenti da cui il bambino si era allontanato per andare a giocare. Probabilmente nel manovrare alcuni sacchi di juta per gioco, si è stretto una corda attorno al collo ed è rimasto impigliato in un cappio che si è rivelato mortale. Il piccolo è morto soffocato e per lui non c'è stato nulla da fare. La macabra scoperta l'ha fatta, poco dopo, il fratello maggiore 14enne che ha informato subito la madre. Quindi la richiesta dei soccorsi, purtroppo inutili.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della scientifica e il medico legale. Le indagini sono coordinate dal pm Alessio Marangelli: la Procura sembrerebbe propendere per la tragedia, ovvero un gioco finito male. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Un contributo potrà arrivare dalla testimonianza del fratello che, per ora è sotto choc, e che - stando a una prima ricostruzione - sarebbe arrivato dopo il fatale incidente. Ulteriori risposte verranno dall'autopsia che sarà eventualmente disposta dal magistrato.