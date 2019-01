Neve: asili chiusi, disagi in aeroporti, strade ghiacciate a Bari e Lecce 

La Basilicata si è svegliata stamani sotto la neve e con temperature di alcuni gradi sotto lo zero: i disagi principali sono stati segnalati nella provincia di Matera, dove sono stati numerosi gli interventi effettuati nelle ultime ore dai Vigili del Fuoco.

Dopo Matera - da ieri ricoperta da diversi centimetri di neve - la notte scorsa la precipitazione ha raggiunto anche Potenza. Sono stati inoltre istituiti divieti per i mezzi pesanti sulle principali strade della regione, dove il transito è comunque consentito solo con catene o pneumatici da neve. A Potenza il sindaco ha disposto ha chiusura degli asili nido del capoluogo per oggi e domani. A Matera quattro spargisale saranno in azione dal primo pomeriggio «per consentire di raggiungere in maniera più capillare tutte le zone della città che comunque restano in gran parte percorribili per le auto attrezzate con catene o pneumatici da neve». Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale. Nel comunicato è inoltre evidenziato che «a partire dalle ore 4 di questa mattina, i mezzi del Comune sono all’opera per rendere fruibili le principali arterie della città. Le operazioni di pulizia delle strade dalla neve e dal ghiaccio sono state complicate dalle intense precipitazioni che sono continuate fino a metà mattinata». Nella notte, invece, «il centro di accoglienza per le persone in difficoltà abitativa, allestito nella palestra della scuola media 'Torraca', in via Aldo Moro, ha ospitato due persone e resterà aperto fino a cessata emergenza».

PUGLIA, DISAGI IN AEROPORTO - Lievi disagi, dovuti all’emergenza neve, si sono verificati nel traffico aereo questa mattina negli aeroporti pugliesi. L’aeroporto di Brindisi è regolarmente aperto, ma cinque sono stati i voli in arrivo dirottati e di conseguenza due altri voli non sono partiti. Sono stati dirottati in altri aeroporti i voli provenienti da Bologna, Bergamo, Londra, Memmingen e Roma. Le decisioni vengono assunte caso per caso, sulla base delle contingenti condizioni di visibilità. Pochi problemi a Bari, dove si sono registrati solo lievi ritardi dovuti alla richiesta di «de-icing», ossia rimozione ghiaccio e neve, dei velivoli

STRADE IMPRATICABILI IN PROVINCIA DI BARI - Il 70% della viabilità dell’area metropolitana di Bari è interessato da criticità dovute a neve e ghiaccio sulle strade ma i disagi maggiori si registrano in Salento, dove accumuli di neve hanno portato alla chiusura di alcuni tratte. Per far fronte ai disagi provocati dal maltempo da due giorni è operativo presso la Prefettura di Bari, in contatto con le altre cinque prefetture pugliesi, il Cov (Comitato operativo per la viabilità), presieduto dal prefetto Marilisa Magno e al quale partecipano referenti di 118, Società Autostrade, Carabinieri, Rangers, Protezione Civile, Polizia Stradale, Città Metropolitana, Polizia Municipale, Comune di Bari, Questura, Gdf, Anas e Vigili del Fuoco. Nella notte a Bari tre senza fissa dimora sono stati soccorsi per il freddo e accompagnati in strutture di accoglienza, un’ambulanza con un infartuato a bordo, bloccata dalla neve, è stata scortata da Altamura all’ospedale Miulli e una donna incinta è stata portata da Gravina in Puglia all’ospedale Di Venere di Bari. La situazione, nonostante le criticità, è sotto controllo, con mezzi spargisale e spazzaneve al lavoro su tutte le strade ma il monitoraggio è costante anche in vista del possibile ulteriore calo delle temperature. I maggiori interventi fino ad ora hanno riguardato automobilisti e autotrasportatori sulle provinciali della Murgia barese, nei territori di Altamura, Corato, Acquaviva delle Fonti, Ruvo, Santeramo, Poggiorsini e Terlizzi, dove si sono formate anche grosse lastre di ghiaccio. Questa mattina un tir con rimorchio è finito di traverso sulla provinciale per Sammichele. "Le criticità maggiori - ha spiegato il prefetto Magno - sono dovute ai mezzi pesanti che continuano a circolare nonostante il divieto, in alcuni casi sprovvisti delle dotazioni di neve».

Al largo di Monopoli questa mattina c'è stata una tromba d'aria, ecco lo scatto della polizia municipale.

(Foto di Michele Lafronza, Polizia Municipale Monopoli)

In Salento sono stati temporaneamente chiusi e comunque con traffico estremamente rallentato alcuni tratti della tangenziale est di Lecce, tra Lizzanello e Cavallino, della Statale 6 brindisina tra Mesagne e Francavilla e della Statale 16 tra Lecce e Maglie. Ben 600 volontari della Protezione civile regionale stanno collaborando con le sei prefetture pugliesi e con i Comuni per intervenire in caso di necessità.

Per le avverse condizioni meteo resteranno chiusi oggi e domani anche alcuni musei: in provincia di Bari la Galleria Nazionale di Bitonto, Palazzo Sinesi a Canosa, il Museo Nazionale Archeologico di Gioia, il Parco Archeologico di Monte Sannace, il Museo Archeologico Jatta di Ruvo, il Museo Archeologico di Altamura, nella Bat l’Antiquarium e il Parco Archeologico di Canne, il Castello Svevo di Trani, Castel Del Monte, in provincia di Brindisi il Museo Archeologico di Egnazia, nel Leccese il Castello Angioino di Copertino, nel Foggiano il Museo Archeologico di Manfredonia e il Parco Archeologico di Siponto. Le temperature rigide hanno indotto alcuni Comuni pugliesi, tra i quali Bari e Brindisi, a riaccendere i caloriferi delle scuole prima della ripresa dell’attività scolastica.

(Melpignano - Lecce, foto Francesco Specchia)

A Lecce i disagi principali si sono fatti sentire sulla tangenziale: all'altezza dello svincolo per Maglie e Lizzanello il manto stradale è completamente ghiacciato, e ci sono numerose auto e autocarri bloccati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per ripristinare la situazione.

Nel Foggiano ancora una notte caratterizzata da deboli precipitazioni nevose e la colonnina di mercurio scesa a meno cinque gradi sotto lo zero. Imbiancati i comuni più alti dei Monti Dauni e del Gargano che si trovano a quote superiori ai 500 metri. Nella serata di ieri la neve è comparsa per pochi minuti anche a Foggia. Qualche disagio alla circolazione lungo le strade provinciali a causa della presenza di ghiaccio sull'asfalto. Ieri sera tra Ischitella e Vico del Gargano, un pullman è finito di traverso sulla carreggiata mentre lungo la statale 89, nelle vicinanze di Manfredonia (Fg) l’autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo finendo in una cunetta. Nel sinistro alcune persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. La prefettura di Foggia ha interdetto la circolazione stradale ai mezzi pesanti superiori alle sette tonnellate e mezzo.

ISOLATE LE ISOLE TREMITI - Isolate da due giorni le Isole Tremiti (Foggia). I collegamenti via mare sono bloccati a causa delle avverse condizioni meteomarine. La motonave merci e passeggeri Isola di Capraia è rimasta in porto anche oggi rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto ha diramato un nuovo avviso di burrasca valido fino alla serata. Il bollettino prevede mare agitato e vento di nord est spirante a forza 8.

MALTEMPO ANCHE NELLA BAT - Nevica a bassa quota e sulla costa nel territorio della provincia di Barletta - Andria - Trani e le raffiche di vento continuano a battere il territorio e a Barletta hanno causato la caduta di tre grossi pini nei pressi del castello. I tronchi spezzandosi hanno danneggiato anche le auto in sosta. Non ci sono feriti. Gli operatori della Bar.s.a. stanno lavorando per rimuovere gli alberi e ripristinare i marciapiedi. Una persona priva di conoscenza,un senzatetto, stamani è stata invece soccorsa dai volontari dell’unità di strada della Caritas nei pressi del nosocomio barlettano, era in ipotermia. Sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale dove è ancora ricoverato. Sempre dalla Caritas ricordano che sia la mensa di via Barberini sia il dormitorio di via Manfredi garantiscono accoglienza a chiunque ne avesse bisogno.