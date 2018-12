Xylella, parla il conte Spagnoletti Zeuli: «La Puglia doveva fare una legge speciale»

«Il mancato decisionismo, il pressappochismo e l’inefficienza della politica emergono in modo prepotente nella gestione dell’emergenza Xylella fastidiosa». L’«agricoltore in doppiopetto», conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, noto produttore oleario di Andria e presidente onorario della Confagricoltura di Puglia, vomita rabbia e amarezza: «Non ho mai vissuto una catastrofe simile».



La Xylella è approdata a Monopoli, espugnando il Barese. Cosa può accadere?

«C’è il rischio che il nostro mondo, la nostra economia e il nostro paesaggio cambino in peggio. Siamo di fronte a una catastrofe epocale».



Cosa si sarebbe dovuto fare per evitare questa sciagura?

«Ci sarebbe stato bisogno di tempestività, di decisioni immediate per arrestare l’avanzata del batterio».



D’accordo, ma sul piano concreto, come ritiene potesse essere frenata la corsa della patologia verso il Nord della Puglia?

«Il Piano stilato da Silletti, il commissario delegato dal governo per l’emergenza, avrebbe dovuto essere attuato senza se e senza ma».



Sta, quindi, dicendo che i tremila sradicamenti previsti avrebbero dovuto essere eseguiti?

«Senza dubbio. Avrebbero rappresentato solo una goccia d’acqua nell’oceano».



Sarebbe stato opportuno il ricorso agli insetticidi?

«Certo. A un malato di tumore non si nega la chemioterapia».



Passiamo a oggi. Cosa fare?

«Buone pratiche, sradicamenti e ricorso alla chimica, anche nelle cunette in stato d’abbandono, come ha denunciato la Gazzetta».



Se si continuasse a fare poco, come lei denuncia, per opporsi all’avanzata del batterio, in quanto tempo il Barese farebbe la fine del Salento?

«In cinque-sei anni».



Quale situazione si avrebbe nel Nord Barese e nella Bat, che rappresentano il gotha qualitativo dell’olio extravergine d’oliva, se la batteriosi dovesse aggredirle?

«Si potrebbe arrivare alla desertificazione e al crollo dell’occupazione perché, è bene ricordarlo, l’agricoltura è la più grande fabbrica a cielo aperto, esposta a ogni imprevisto».



Sarebbe a rischio la tenuta economica delle aree?

«Senza dubbio».



Se lì la Xylella prendesse piede, cosa fareste in concreto?

«Di fronte alla mancata dichiarazione dello stato di calamità di tutta l’agricoltura pugliese, non solo per la Xylella ma anche per la gelata di febbraio, scenderemmo in piazza contro il governo e la Regione. Il presidente Emiliano avrebbe potuto ascoltare il grido degli agricoltori che, sul piano occupazionale, valgono più di Ilva e di Fiat».



Se non dovessero ascoltarvi, cosa fareste?

«Non molleremmo. La protesta dei gilet arancioni continuerebbe ad oltranza. Ma devo esprimere rammarico per quanto accade nel mondo delle associazioni».



Cioé?«La Coldiretti regionale si dissocia da Agrinsieme: il popolo della terra dovrebbe, invece, marciare unito e compatto».

Con l’individuazione di un albicocco colpito dalla Xylella in Spagna, c’è il timore che anche la Basilicata venga aggredita?

«Certo. Bisogna, lo ripeto, essere decisionisti nell’eseguire le misure ordinate dalla scienza ufficiale».



Perché è saltata l’attuazione del Piano Silletti? Quali le responsabilità?

«Che dovrei dire: che Emiliano si è comportato come un Attila? Di sicuro, la Regione ha le sue responsabilità».



Ma cosa avrebbe potuto fare l’ente di fronte ai numerosi ricorsi al Tar contro gli sradicamenti?

«Avrebbe dovuto varare una legge straordinaria, speciale».



Non è troppo ingeneroso nei confronti del presidente pugliese?

«Anche Nichi Vendola ha qualche responsabilità. Ricordiamo che la batteriosi approdò in Puglia nel 2008».



Il M5s e gli ambientalisti hanno adottato una linea non proprio sovrapponibile rispetto al Piano Silletti.

«Li trovo ridicoli quando si oppongono agli sradicamenti e all’utilizzo di insetticidi. Li vedrei bene a zappare la terra».



Passiamo ai danni causati dalle ultime gelate.

«In fumo 90mila ettari di uliveti fra le province di Bari, Bat e Foggia. È andato perso un milione di giornate di lavoro, 1.100 frantoi non hanno avviato l’attività o lo hanno fatto solo per alcuni giorni».