Xylella, solo la speranza sta alimentando il coraggio dei coltivatori

Nessuno dei membri della delegazione della commissione agricoltura della Camera dei deputati aveva finora visto grandi alberi di ulivo disseccati e con i rami anneriti come carbone. Siamo sconvolti, sussurra un giovane parlamentare. Una cosa è vederli in video o in foto. Un’altra starci di fronte e fare esperienza diretta.

Sono quasi tutti giovani i parlamentari arrivati nel Salento, e la maggioranza viene dal Nord. Il presidente della commissione, Filippo Gallinella, ha 39 anni, eletto in Umbria con il Movimento 5 Stelle, è alla seconda legislatura, ingegnere meccanico ma la sua famiglia conduce un’azienda agricola a Palazzone Toscana, in provincia di Firenze.

«Sono stati fatti molti errori, il batterio è stato sottovalutato, la nostra indagine serve a capire le cause». Non è però ancora chiaro chi abbia sbagliato nel sottovalutare la forza distruttrice del batterio e chi addirittura abbia negato la sua esistenza. Dentro e fuori le istituzioni.

L’assessore regionale Leonardo Di Gioia fa da Cicerone. Dramma, è la parola più usata. Per la Puglia, in primo luogo, che sta facendo da cavia. Qualcuno dei parlamentari, davanti al disastro, contrappone la forza del «Made in Italy». Forse il pensiero va alle regioni di origine. Luca De Carlo (1972), lista Fratelli d’Italia, è di Belluno, Veneto. Maria Chiara Gatta (1980), del Pd, Varese; Lorenzo Viviani (1982), della Lega di Salvini ed è laureato in Scienze biologiche.

Alle 11,45 il drappello arriva al campo sperimentale di Masseria La Duchessa, lungo la provinciale 111 per Monteruga, nel feudo di Veglie, terra di epopea contadina, con il suolo agrario liberato dalle pietre pur di piantare alberi di ulivo. È il confine dell’Arneo, esteso luogo di riforma e di bonifiche. È anche il crinale tra due terre: la terra di roccia calcarea con soli 5-7 centimetri di strato agrario e, verso il cuore del Salento, la piana argillosa profonda dei vigneti del Salice salentino.

Contadini con la schiena imbattibile hanno strappato rocce, e con la terra cresciuta hanno coltivato e sfamato famiglie numerose. Qui, su un pezzo di terra, entrati da una poderale, su 40 alberi di 80 anni con i vasi xilematici invasi da Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa, un ricercatore del Crea, Marco Scortichini, tra il 2015 e il 2017 ha tentato di debellare o almeno di contenere il terribile batterio che ormai sconvolge i sogni notturni di agricoltori e non solo. Quattro file di alberi, due di Cellina di Nardò, due di Ogliarola. Una fila trattata con Dentamet, un brevetto isreliano, un composto di rame, zinco e acido citrico, un’altra senza trattamento, per verificare e registrare le reazioni dell’una e dell’altra. Il campo di Veglie faceva parte di una sperimentazione più ampia comprendente anche due terreni di Galatone e Galatina, poi abbandonati perché considerati incompatibili con il progetto.

Sui rami morti sono rimasti resti di striscioni della protesta antiscientifica. Una piccola lapide, sembra del figlio del proprietario, ricorda la «ribellione del popolo» contro lo Stato per salvare gli ulivi già divorati dal batterio. I 40 alberi di Veglie, il primo focolaio del batterio in questa parte del Salento, dopo Gallipoli, dovevano essere sradicati in base alle procedure antiepidemia dell’Ue e approvate a livello internazionale. Ricorda Lino Rollo, un chimico del gruppo Lepetit che coltiva la terra: «Qui è stato sconfitto quel galantuomo del commissario Silletti ed è morta la ragionevolezza». Il campo è diventato così il terreno di coltura dei grandi inganni, delle ambiguità e dell’accidia di tecnici, politici, molti agricoltori e gruppi che pur di contestare la razionalità della scienza hanno fatto ricorso alle bugie e alle minacce. Una metafora del Mezzogiorno sconclusionato e di un’Italia confusa.

Le quattro file di alberi, trattati con nebulizzazione di Dentamet e non trattati, sono disseccate a prima vista allo stesso modo.

Ma la biologia ci dice che ogni organismo vivente, anche nel campo vegetale, muore magari per la stessa causa ma in modo diverso. Ogni individuo vive in modo diverso la stessa storia. A concentrarsi un po’ si può notare qualche chioma di vegetazione fresca su alcuni alberi, però questo avviene anche nelle file non trattate. Un residuo di vitalità, una speranza effimera di resurrezione. I parlamentari non guardano queste differenze, sono impegnati ai microfoni delle tv. Ma tutti gli alberi sono da considerare irrecuperabili allo stesso modo. Solo la fila a ridosso di una densa siepe di cipressi si presenta con un po’ di verde. Sembra che il cipresso più resistente al batterio sia il primo di questa fila, solo che questo albero risulta tra quelli non trattati. Ma è tutto nebuloso: i funzionari della Regione dicono che ci mancano le informazioni analitiche.

Molti terreni sono in vendita. Altri sono rimasti incolti. Lungo i bordi delle poderali crescono le montagnole di rifiuti: buste stracolme, residui e scarti di lavorazioni edili, scheletri di frigoriferi. I parlamentari non li hanno visti perché sono entrati dalla parte della provinciale 111. Negli oliveti di «La Duchessa» non è solo fallita la sperimentazione di un trattamento, anzi come ha scritto Scortichini di un «approccio integrato» con le buone pratiche agricole, ma è venuta meno anche una delle scorciatoie per evitare gli abbattimenti.

Ma la realtà dei fatti è molto più forte di opinioni e intenzioni. Il proprietario del terreno ha annunciato di aver chiesto l’autorizzazione agli uffici regionali a sradicare gli alberi di ulivo per sostituirli con un impianto di melograni. Finora però agli uffici non è giunta nessuna richiesta formale. Come non è giunta una relazione conclusiva sulla sperimentazione. «L’abbiamo sollecitata più volte», hanno detto i funzionari della Regione che accompagnano la delegazione. Sono trascorsi più di cinque anni dal primo test in laboratorio che dimostrò la presenza del batterio a Castellana, nel Gallipolino. Da allora il flagello si è spostato in tutte le direzioni. Nessuno l’ha fermato. Adesso procede verso Nord e mette sempre più paura. La commissione agricoltura, tra audizioni a Roma e questo viaggio, cerca di giungere a una conclusione. È quello che sperano gli agricoltori. Ed è proprio la speranza che sta alimentando l’energia e il coraggio degli imprenditori che non vogliono abbandonare l’olivicoltura. Ma anche la speranza potrebbe esaurirsi.