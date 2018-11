Lezzi: «Ok a 30mln a ministero Agricoltura per combattere Xylella»

«Questa mattina a Palazzo Chigi, durante la cabina di regia del fondo sviluppo e coesione, è stato ufficializzato il trasferimento di 30 milioni di euro da quel fondo, di mia competenza, al ministero dell’Agricoltura per il contrasto al fenomeno della Xylella in Puglia». Lo annuncia il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

«Questi 30 milioni rappresentano una prima tranche di risorse specificamente destinate a questi interventi. A seguire, nel 2019, verranno erogati altri 70 milioni a valere sulla futura programmazione del FSC, dopo il rifinanziamento disposto con legge di Bilancio. Si tratta di un intervento certamente importante per supportare il comparto agricolo pugliese e i suoi operatori, messi in grave difficoltà dalla Xylella».