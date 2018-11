Amministrative, sei civiche, otto tavoli: ecco la «traccia per Bari»

BARI - Le civiche si compattano e, dopo tante polemiche su accordi e trattative, provano a lanciare la sfida sui temi con la due giorni «Una traccia per Bari» iniziata ieri alla Fiera del Levante (Padiglione Hub) e destinata a concludersi oggi all’Hotel Palace di Bari.

Otto tavoli per quasi duecento professionisti chiamati a partecipare e a ragionare di ambiente, salute, sanità, sicurezza, sport, cultura, finanza pubblica e urbanistica. Un «pacchetto di idee» o, a seconda delle letture, un vero e proprio «programma elettorale», oggi sottoposto al confronto con la cittadinanza, che però aspetta di essere posto al servizio di un progetto politico per la città, insieme all’impatto elettorale delle sei civiche animatrici della convention: «Puglia Popolare» di Massimo Cassano, «Iniziativa democratica» dell’assessore Alfonso Pisicchio, «Sud al centro» della consigliera regionale Anita Maurodinoia, «Bari Capitale» di Fabrizio d’Addario, amministratore di Sanitaservice, «Emiliano Sindaco di Puglia» di Salvatore Campanelli e la «Lista Simeone Di Cagno Abbrescia», guidata dall’ex sindaco di centrodestra.

Se alla Regione il civismo ha trovato terreno fertile nella strategia inclusiva del governatore Michele Emiliano, presente alla manifestazione, il nodo rimane Bari dove si continua a guardare al centrosinistra di Antonio Decaro, finora piuttosto reticente. «Riparto dalle linee che ispirano la mia amministrazione e da chi già ci sostiene in Comune», ha più volte chiarito il presidente Anci che ieri ha di fatto aperto la propria campagna dal nuovo punto elettorale in Corso Vittorio Emanuele. «Non sono disposto a vendere l’anima per qualche voto in più», è un’altra esternazione recente del primo cittadino che chiarisce la linea di Palazzo di Città.

Pisicchio, però, prova a insistere ricordando che «con Decaro ci confronteremo sulle idee e sulle proposte, non sulle persone. Perché le perplessità si possono esprimere sulle prime e non sulle seconde». Una premessa da cui poi si sviluppa il ragionamento: «Credo - ha aggiunto l’assessore - che sia abbastanza intelligente da cogliere questo aspetto e che sarà molto utile per tutti confrontarsi sulle idee. Dai tavoli di questi giorni sta nascendo un contributo importante sulla visione della città, ma anche un sogno che a questa città si può dare. Ci sono tante intelligenze giuste al lavoro».

Più cauto l’ex sottosegretario Massimo Cassano che avvia la propria riflessione dalla identità politica del blocco civico: «Questa manifestazione non è contro nessuno, né contro Decaro né contro il centrodestra. Siamo il centro per definizione, siamo autonomi in tutto e per tutto e dialoghiamo per un coinvolgimento della città e un allargamento della nostra coalizione. In questa due giorni abbiamo coinvolto solo civici, non ci sono politici. Gli schemi della vecchia legislatura ormai sono saltati». In vista delle Comunali, «per ora il nostro interesse è irrobustire il polo civico, sul resto vedremo». Nessuna novità, dunque, sui tempi dell’eventuale accordo con Decaro su cui Cassano glissa e che ormai sembra sempre più affidato agli esiti della «trattativa» fra Emiliano e lo stesso primo cittadino.

Quanto alle Regionali del 2020, sembra allontanarsi l’idea di un cartello che possa raccogliere tutto il civismo pugliese: «Puglia Popolare andrà da sola - conclude Cassano - con il suo simbolo e la sua lista. Non facciamo cartelli»