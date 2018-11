Bari, parla Cornacchini: «Palmese? Vorrei vincerle tutte»

BARI - «La sfida con la Palmese? Dobbiamo essere concentrati e fare le cose provate: in questo modo la partita andrà bene. Mi piacerebbe vincerle tutte. Veniamo da sette vittorie e quattro pareggi. Mi è dispiaciuto non aver vinto contro il Castrovillari, ma la squadra sta giocando discretamente». Così il tecnico del Bari, Giovanni Cornacchini, ha presentato la sfida con i calabresi in programma domani al San Nicola. Gli avversari in arrivo in Puglia condividono con Brienza e compagni il primato come difesa meno battuta del girone I (solo 4 reti subite).

«I nostri avversari - ha aggiunto Cornacchini - si stanno compattando nelle difficoltà (economiche e societarie, ndr), ma noi saremo attenti e sereni. La Palmese è abbastanza giovane, a parte un paio di elementi di esperienza: è attrezzata - ha rilevato il mister dei biancorossi - sul piano della corsa e del sacrificio. Dovremo fare meglio delle altre volte».

«Simeri e Pozzebon insieme in attacco? Giocando in coppia - ha rilevato Cornacchini - dovrebbero fare movimenti diversi. Con l'applicazione potrebbero giocare insieme. Sono felice del gruppo che ho».

«Le situazioni migliori - ha concluso - vengono quando ricevo critiche. Quando le cose vanno troppo bene, tendenzialmente, viene da mollare. Preferisco dunque le critiche perché così sto sul pezzo. Luigi De Laurentiis è un ottimo presidente».

Domani rientrerà dopo due turni di squalifica il centrale Mattera (possibile turno di riposo per Di Cesare). In avanti Floriano sarà titolare, mentre Pozzebon e Simeri sono in ballottaggio per una maglia da centravanti.