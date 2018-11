Lecce, morte on. Baldassarre: familiari denunciano, disposta autopsia

I familiari di Raffaele Baldassarre, l'ex parlamentare di Forza Italia stroncato ieri a 62 anni da un infarto, hanno sporto denuncia presso la Questura di Lecce chiedendo che la Procura disponga l’autopsia sulla salma del proprio congiunto. Secondo quanto riferito dalla moglie di Baldassarre, il marito già da qualche giorno era sofferente di improvvisi dolori epigastrici. Venerdì scorso alle 9 di mattina, nuovamente sofferente, si era recato con la moglie presso il pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce. Secondo il racconto fornito dalla moglie, il medico di turno lo avrebbe sottoposto ad una serie di accertamenti, non richiedendo però la consulenza cardiologica.

Baldassarre è stato poi dimesso nel primo pomeriggio. La sera, mentre rientrava a casa dopo aver cenato fuori con la moglie e degli amici, l’ex parlamentare di FI sarebbe stato colto nuovamente dal dolore allo stomaco, morendo mentre i sanitari del 118 stavano spiegando al telefono alla moglie le manovre per praticare il massaggio cardiaco. Per la famiglia sarebbero stati sottovalutati dai medici ai quali si era rivolto i sintomi del malore. Nelle prossime ore la Procura di Lecce provvederà ad affidare l’incarico peritale al medico legale. I funerali del politico salentino si sono svolti questa mattina alle ore 12 a Cavallino ma la salma non é stata tumulata ed è stata trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.