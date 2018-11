Influenza, in Puglia via a campagna vaccinazioni. Nel 2017, 50 ricoveri e 25 decessi

BARI - «Non lasciarti influenzare» è la campagna vaccinale antinfluenzale 2018-2019 avviata oggi dalla Regione Puglia con l’obiettivo di richiamare l’importanza della vaccinazione per tutte le fasce d’età, e non solo per i pazienti affetti da patologie croniche, anziani e donne in gravidanza. Ogni anno in Europa si registrano circa 40 mila morti a causa dell’influenza. Lo scorso anno in Puglia sono stati colpiti da uno dei virus influenzali 435.047 pugliesi (183.553 nel 2016), con 50 ricoveri in rianimazione e 25 decessi, a fronte di una copertura vaccinale del 18,9% dell’intera popolazione (cioè circa 800mila persone), e del 59,4% per gli over 65 anni (al di sopra della media nazionale del 52,7%).

«L'anno scorso abbiamo avuto una curva epidemica elevatissima ma la popolazione non era vaccinata in maniera adeguata», ha spiegato Cinzia Germinario, responsabile Osservatorio Epidemiologico regionale. «I vaccini per l’influenza sono sicuri - ha detto Giancarlo Ruscitti, direttore del dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia - e il nostro consiglio è di vaccinarsi. Siamo tra le regioni che consumava più farmaci in maniera inappropriata, ma questo trend sta scendendo ai limiti nazionali quindi i pugliesi hanno iniziato a comprendere che assumere meno farmaci, ma quelli giusti e nel dosaggio corretto, è fondamentale».

In Puglia l’influenza è già arrivata da alcune settimane, è stato sottolineato, ma non è ancora possibile stabilire quando ci sarà il picco e quale virus sarà più diffuso. «I veri untori dell’influenza sono i bambini - ha detto Luigi Nigri della Fimp (Federazione italiana pediatri) - sono loro che veicolano il virus. Quindi se vacciniamo i bambini proteggiamo gli adulti e soprattutto gli anziani»