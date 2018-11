Santeramo in Colle, boato e crollo facciata palazzo: nessun ferito, forse fuga di gas

Per cause da accertare, è crollata in serata la facciata di una casa bassa disabitata in via Fornace a Santeramo in Colle (Ba). Al momento non si segnalano feriti. Secondo alcune testimonianze, prima del crollo sarebbe stato udito un boato; non è chiaro se il rumore sentito dagli abitanti della zona sia riconducibile al crollo della facciata o legato a una possibile fuga di gas. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i carabinieri e i Vigili del fuoco. La zona è stata transennata.