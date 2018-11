Provinciali in Puglia, Emiliano: «Sosterrò i nuovi presidenti»

BARI - Il governatore pugliese Michele Emiliano, informa una nota della Regione, ha sentito al telefono tutti i vincitori delle elezioni provinciali, Nicola Gatta (centro destra) a Foggia, Riccardo Rossi (centro sinistra) a Brindisi, Stefano Minerva (Pd) a Lecce, Giovanni Gugliotti ('Patto dei sindacì) a Taranto, facendo agli stessi gli «auguri di buon lavoro» e assicurando ai medesimi il suo «sostegno nell’esercizio del mandato istituzionale appena ricevuto».

A Bari, dove c'è la Città metropolitana, non si è votato per la Provincia. Mentre nella Provincia Barletta-Andria-Trani resterà in carica Nicola Giorgino per altri due anni.