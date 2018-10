Torna in edicola il Biancorosso, con l'approfondimento sul Bari

Torna da oggi in edicola il Biancorosso, il quindicinale edito dalla Gazzetta del Mezzogiorno interamente dedicato al Bari. Nel secondo numero della stagione 2018-19 un ampio primo piano dedicato al governatore della Puglia, Michele Emiliano, che racconta la sua antica passione per il Bari e le sue aspettative nei confronti della nuova proprietà. Qualche curiosità sulle tattiche di Giovanni Cornacchini, che ha impostato un 4-3-3 "elastico" a seconda degli avversari o delle situazioni in campo, e tanto altro ancora. Ogni giorno notizie e anticipazioni nella sezione del nostro sito dedicata al Biancorosso, e sulla pagina Facebook Biancorosso.