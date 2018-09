Animali al macello: sit-in di protesta a Ruvo

Per una notte, Ruvo è diventata la capitale degli animalisti e, in particolare, di coloro che combattono per la vita e la dignità delle creature non umane.

Una quindicina di attivisti, provenienti da tutta la Puglia ma anche da Toscana, Lombardia e Veneto, hanno protestato davanti al mattatoio della città, unica tappa italiana della manifestazione internazionale «Nuit debout & révoltée devant les abattoirs», letteralmente «notte in piedi e di rivolta contro i mattatoi», organizzata dall’associazione francese «269 Libération Animale».

«Si tratta - spiega una delle attiviste pugliesi, Rossana Mianulli - di un evento internazionale di protesta antispecista, contro il sistema di sfruttamento capitalistico dei viventi, che si concretizza nelle pratiche normalizzate di violenza e uccisione all’interno dei mattatoi».

Non dunque una protesta di denuncia delle pratiche di macellazione, ma contro «l’atto stesso di schiavizzare e uccidere esseri senzienti, che hanno diritto alla vita e alla libertà in quanto coscienti e sensibili». I movimenti specisti, infatti, nascono per tutelare il diritto alla vita, alla libertà e all’uguaglianza di ogni essere cosciente e sensibile, rifiutando l’idea della superiorità dell’uomo sugli altri animali.

Il nome dell’associazione francese che ha organizzato la manifestazione «269 Libération Animale» richiama il numero 269, che è stato il numero assegnato a un vitello israeliano, nato in un allevamento intensivo, destinato alla macellazione, e poi liberato da un blitz di alcuni attivisti proprio il giorno prima della macellazione stessa.

Ma come mai la protesta internazionale è arrivata proprio a Ruvo? «Il mattatoio di Ruvo - riprende Mianulli -, a differenza di altri mattatoi, non si trova in una zona isolata o periferica della città ma, al contrario, nelle immediate vicinanze di una scuola superiore e di fronte a un complesso di edilizia popolare. Per questo abbiamo ritenuto che fosse lo spazio adatto per la nostra azione di protesta. Anche in passato, proprio davanti al mattatoio di Ruvo, sono state organizzate iniziative di protesta e sensibilizzazione. Non è stata, dunque, una protesta contro il mattatoio di Ruvo».

Per tutta la notte, dalle 21 alle 5, i manifestanti hanno presidiato l’ingresso del macello con striscioni, candele e fumogeni. «Qualcuno si è avvicinato, qualcun altro ci ha seguito da lontano. Soprattutto, abbiamo sentito i numerosi cavalli all’interno, presumibilmente stipati, digiuni, nelle stalle di sosta, in attesa di essere macellati il giorno dopo».