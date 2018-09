Spari vicino scuola nel quartiere S.Paolo, 36enne ferito all'addome, è grave

Un uomo di 36 anni, Antonio Marzocca, è stato ferito gravemente con colpi di arma da fuoco sparati da persone non ancora identificate, in un agguato avvenuto tra via Puglia e via Taranto nei pressi della scuola elementare Chiaia, nel quartiere San Paolo, a Bari. L’uomo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco all’addome ed un altro ad un braccio. È ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale San Paolo. Indagini sono in corso da parte della squadra mobile di Bari. L'agguato è l’ennesimo avvenuto negli ultimi giorni in città.