Trasporti, Marinobus lancia nuove tratte tra Puglia e Sicilia

BARI - Marino S.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma che opera anche a livello internazionale, SAIS Autolinee S.p.A., storica compagnia siciliana di trasporto pubblico, e Autoservizi Salemi S.r.l., azienda siciliana con una capillare rete di collegamenti urbani, regionali e nazionali, annunciano di aver siglato un accordo grazie al quale saranno attivi, dal prossimo 11 ottobre, i nuovi collegamenti giornalieri dalla Puglia per la Sicilia e dalla Sicilia per la Puglia.

Le tre aziende italiane rafforzano sinergicamente la loro presenza sul territorio costituendo un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sotto il brand BigBus.

«La nostra strategia di sviluppo si fonda sulla volontà di selezionare i migliori partner per siglare accordi che ci consentano di ampliare l’offerta sul territorio nazionale, di garantire ai viaggiatori un servizio sempre più completo ed efficiente e di rispondere al meglio alle sfide crescenti della concorrenza anche internazionale», afferma Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.

«Le nostre aziende svolgono un riconosciuto ed indispensabile servizio per i cittadini, in regioni spesso caratterizzate da reti di comunicazione e trasporto insufficienti o precarie. In tal senso, la collaborazione con Autoservizi Salemi e MarinoBus», commenta Fiorella Rodio, Direttore Generale di SAIS Autolinee. «Offrire nuovi collegamenti tra Puglia e Sicilia è una grande opportunità per tutti i passeggeri. Pensiamo, ad esempio, alle esigenze di lavoratori e studenti ma anche a quelle dei turisti che vogliono godere delle spiagge e delle bellezze architettoniche siciliane e pugliesi e a quelle dei tantissimi devoti di San Pio che desiderano raggiungere San Giovanni Rotondo in modo agevole, comodo e sicuro», aggiunge Gaspare Marino, presidente di Autoservizi Salemi.