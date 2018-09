Ragazzina cade dal balcone al terzo piano: gravissima

Una ragazzina di 12 anni è caduta dal terzo piano di un'abitazione in via Cesare Battisti, a Taranto, ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora le cause dlel'incidente, ma il volo della piccola - secondo le prime ricostruzioni - sarebbe stato attutito dai fili del bucato di un balcone sottostante. La ragazzina è caduta sul marciapiede, sul posto sono intervenuti Carabinieri e il 118. Maggiori dettagli nelle prossime ore.

(Foto Todaro)