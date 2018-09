Emiliano: «Mi ricandido alla presidenza della Regione»

«Mi ricandido alla presidenza della Regione e spero di poter fare le primarie il prima possibile. Una parte della componente renziana del Pd è contro di me quindi è importante capire subito, attraverso le primarie, chi sarà il candidato del centro sinistra. Se sarò io, per concludere il mandato con il sostegno necessario, se sarà un’altra persona per darle il tempo di fare la campagna elettorale e di farsi conoscere. Mi auguro che le primarie possano essere già a novembre». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, conversando con l’ANSA. Le elezioni regionali in Puglia sono in programma nel 2020