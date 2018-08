Ilva, nessuna risposta dal governo, sciopero l'11 settembre

I sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Usb hanno proclamato per l’11 settembre «nel permanere delle condizioni attuali» uno sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva per protestare contro la mancata convocazione da parte del Governo. «Attendiamo notizie dal 6 agosto», scrivono Fim-Cisl, Fiom-Cgil Uil e Usb " le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l’amministrazione straordinaria».

«Dal 6 agosto attendiamo notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l’aggiudicazione del gruppo Ilva», si legge nella lettera inviata dai sindacati al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio. «Lunedì 27 agosto abbiamo unitariamente sollecitato il governo a convocare tutte le parti e ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta. Ricordiamo che le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria», si legge nella lettera. I sindacati, pertanto, «nel permanere delle condizioni attuali, la mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva per l'11 settembre con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Mise».