Non si fermano all'alt: due pluripregiudicati arrestati dopo inseguimento

Due pluripregiudicati baresi, C.R., 45 anni, del quartiere San Girolamo, e D. F., 50 anni, di Catino San Pio, sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Andria perché non si sono fermati a un posto di blocco mentre stavano percorrendo la SS.170 in direzione di Castel Del Monte. I due, a bordo di un'utilitaria, hanno invertito il senso di marcia appena hanno avvistato i militari e si sono dati alla fuga. Dopo un rocambolesco inseguimento, grazie anche all'aiuto di altre pattuglie, i due sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di una radio ricetrasmittente, alcuni telefoni cellulari e dei guanti. Tutto il materiale è stato sequestrato, tra cui l'automobile, senza assicurazione, che C.R. guidava pur essendogli stata sospesa la patente di guida.