Bari, crisi ex Om Carrelli:quattro offerte in ballo

La moltiplicazione dei tavoli. La soluzione per i lavoratori ex Om Carrelli sembra allungarsi e ora oltre Selectika con il suo piano industriale già presentato, altri investitori si sono fatti avanti per ottenere il capannone e assumere i 156 operai. Tanto che al momento i tavoli dove si lavora sono quattro: Selectika, Ingegneria & Servizi, NextOne che si è rifatta avanti, ed una cordata veneta che non è voluta uscire allo scoperto. In pratica sono i nomi che già avevano fatto balenare un certo interesse all'indomani del fallimento della Tua Industries e che tornano alla carica.

Ieri I&S ha presentato il suo progetto presso la sede dell'assessorato regionale al Lavoro alla presenza di Leo Caroli, responsabile della task force, le rappresentanze sindacali e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Assente il sindaco di Modugno, Nicola Magrone, che incontrerà questa mattina il rappresentante legale di I&S, Tommaso Catalano.

«Il progetto presentato da I&S è molto ambizioso – sottolinea Caroli uscendo dall'incontro -, prevede la produzione di questa energia alternativa secondo standard ancora totalmente innovativi per l'Italia, ma ha anche dei lati oscuri, specie nella composizione del network di imprese che dovranno sostenere il progetto».

Voci di corridoio raccontano che alcune di queste aziende interpellate abbiano addirittura negato di far parte o voler far parte del gruppo imprenditoriale a sostegno di I&S, tanto più che sono soggetti che stanno loro vivento uno stato di crisi.

«Io sono contento delle novità emerse – spiega Caroli -. Ho sempre sostenuto che la concorrenza tra imprese può sciogliere la vertenza, anche se c'è il rischio che i tempi si possano allungare».

Ricapitolando quindi le manifestazioni di interesse: Selectika avvierebbe una struttura per il riciclo di carta, plastica e vetro, assumerebbe poco meno di un centinaio di operai con contratti a tempo determinato ed indeterminato; I&S che si dice pronta ad assumere tutti i 156 entro dicembre, presso le aziende di una Newco che ancora non è costituita, per avviare la produzione nello stabilimento modugnese di un centro di assemblaggio di sottosistemi di impianti di nuova generazione di centrali ad energia rinnovabile; la NextOne che si dice pronta a riassumere tutti i lavoratori per avviare la produzione di auto elettriche; la cordata veneta che avrebbe già fatto un bonifico di 200mila euro alla curatela fallimentare come propria offerta.

Una matassa ingarbugliata. Per i 156 lavoratori non è sicuramente una buona notizia, senza lavoro da quasi otto anni e da 8 mesi senza alcun ammortizzatore sociale, la situazione per molti è disperata.

«Lunedì 3 settembre si riapre il bando d’asta. Sarà il momento della verità – dice Caroli -. Le aziende che vogliono investire, salvare i lavoratori e portare avanti concretamente nuovi progetti industriali, consegneranno le loro offerte vincolanti. Lunedì finiranno le speculazioni. Non sarà un singolo sindacalista a scegliere sulla base di simpatie o altro, decideranno le offerte».

«Noi non andremo all’asta - spiega Tommaso Catalano legale rappresentante di I&S -, abbiamo avanzato la nostra proposta direttamente alla curatela fallimentare e aspettiamo una risposta. Confermo che siamo pronti ad assumere tutti».

Tra tutte queste possibilità gli operai hanno paura, il tempo passa e rischiano di non poter ottenere gli ammortizzatori sociali per il 2018, tanto più che il bando per l’asta sarà aperto per un mese.

Al momento di concreto c’è solo Selectika che sta trattando con i sindacati per ritoccare le proposte occupazionali. Ieri il secondo incontro. Da lunedì si vedrà.