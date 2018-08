Dal 1° settembre il palazzo di giustizia di via Nazariantz dovrà essere lasciato vuoto. Lo dice in una intervista alla «Gazzetta» il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi (M5S): «Il Ministero sta continuando a lavorare sulla base di quanto deciso dalla Conferenza permanente degli uffici baresi nelle sessioni di giugno e luglio quando ancora non era intervenuta alcuna proroga. A quello ci atterremo e per il 31 agosto in via Nazariantz non deve rimanere nessuno. Non si possono tenere persone in uffici dichiarati a rischio crollo. Sarebbe da irresponsabili, la sicurezza degli operatori viene prima di tutto». Le attività della giustizia penale dovranno dunque spostarsi in attesa di individuare una nuova sede: «ci sono via Brigata Regina e Modugno, così come da protocollo siglato al Ministero. Ma parliamo di una situazione assolutamente provvisoria prima di entrare nella cosiddetta soluzione-ponte».

Leggi l'intervista integrale sulla nostra digital edition