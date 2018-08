Regione Puglia, Giannini: «In arrivo 3 milioni per manutenzione canali»

BARI - Arriva un avviso pubblico per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali demaniali, con il ripristino dei cigli spondali, degli argini, la rimozione dei solidi e dei detriti presenti negli alvei e con la loro sistemazione. La dotazione dell’avviso è di tre milioni di euro, che sono destinati alle amministrazioni pubbliche come i Comuni e i Consorzi di bonifica. Le somme sono state stanziate con il Bilancio 2018. Lo comunica la Regione Puglia in una nota in cui l'assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Giannini, precisa che "la definizione preventiva delle modalità di assegnazione dei contributi è finalizzata a garantire al massimo la trasparenza e l'equità dell’operato della Regione in un settore in cui le disponibilità economiche di bilancio sono, purtroppo, assolutamente insufficienti rispetto ai presumibili fabbisogni».

«Inoltre - prosegue l’assessore - con le modalità adottate si auspica di garantire la tempestiva e ottimale realizzazione dei lavori di manutenzione che si rendono necessari sul demanio idrico superficiale, nell’intento di scongiurare il verificarsi di danni alluvionali da esondazione degli stessi». «Giova tuttavia ricordare - conclude Giannini - che il ruolo della Regione nella specifica problematica è di assoluta sussidiarietà, restando in capo alle Amministrazioni competenti, già ricordate, la funzione primaria ascritta loro dalle leggi vigenti».

La selezione degli interventi da finanziare sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata sulla base dei criteri oggettivi enunciati nell’Avviso. E’ stabilito il limite massimo per ogni singolo intervento ammissibile a finanziamento di 200mila euro. Non sono ammesse opere di regimentazione, contenimento o modifica del regime idraulico delle portate.