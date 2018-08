Seu, 10 casi in Puglia, ma nessuna conseguenza grazie a diagnosi rapide

Sono trentuno i casi di infezione da Vtec intercettati in Puglia negli ultimi due mesi grazie alla collaborazione tra medici di base e pediatrie. Un effetto del sistema di vigilanza sulla Seu, la Sindrome emolitico-uremica che colpisce i bambini e che a giugno ha fatto una vittima, una bimba portata in ospedale quando ormai era troppo tardi. Proprio la tempestività dell’intervento è la chiave di volta: quelle 31 infezioni rilevate in laboratorio hanno prodotto solo due casi di Seu, due gemelline baresi, che trattate secondo i protocolli hanno avuto un decorso normale.

I dati sono contenuti nel rapporto di sorveglianza predisposto da Maria Chironna e Daniela Loconsole (Università di Bari) in cui vengono presi in esame i casi dal 26 giugno (giorno di avvio della sorveglianza) al 20 agosto. Va detto che da inizio 2018 i casi di Seu registrati in Puglia sono 10, dei quali quattro (con il decesso di una bimba di 13 mesi) prima dell’avvio del sistema di vigilanza. Vuol dire che quattro dei sei casi registrati dopo il 26 giugno sono sfuggiti alla rete di sorveglianza: «Si tratta - spiega la professoressa Chironna, direttore del laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari - di bambini che sono arrivati in ospedale autonomamente, con l’infezione da Seu già in atto». Forse i genitori ne hanno sottovalutato i sintomi (l’insorgenza di gastroenterite emorragica), oppure il medico cui si sono rivolti non era a conoscenza del meccanismo di sorveglianza che in questi casi prevede l’invio al laboratorio del campione delle feci per effettuare la diagnosi rapida. «Va anche detto - spiega la professoressa Chironna - che il 5% delle Seu sono atipiche, non dipendono cioè dalla Vtec ma da malattie genetiche, però non ci sono differenze dal punto di vista clinico». Gli effetti sono insomma gli stessi, ma non c’è nessuna infezione rilevabile in laboratorio.

Nessuno dei casi di Seu registrati dopo il 26 giugno, comunque, ha avuto conseguenze gravi. Questo perché la terapia (che si basa sulla reidratazione e in alcuni casi sulla dialisi) è stata tempestiva, sotto la supervisione della Nefrologia del «Giovanni XXIII» di Bari che è centro di riferimento per il Mezzogiorno sulla Seu. Nelle scorse settimane, peraltro, il Pediatrico barese ha trattato anche un caso di Seu proveniente dalla provincia di Matera, anche questo con esito positivo.

Il rapporto permette di effettuare qualche valutazione sull’andamento dell’infezione in Puglia. I casi di gastroenterite emorragica sottoposti all’esame del laboratorio del Policlinico di Bari sono stati 211, dei quali 136 sono risultati positivi per almeno un agente patogeno. Il picco dei casi positivi (22) si è registrato nella seconda settimana di luglio, e la maggioranza delle segnalazioni (e delle infezioni) proveniva dalle province di Bari e Foggia: 15 dei casi complessivamente segnalati sono relativi a bambini residenti fuori regione.

Delle 31 infezioni da Vtec (verocitossina), ben 20 erano localizzate in provincia di Bari, segno che è qui che ancora continuano i comportamenti alimentari ritenuti a rischio dai medici: il consumo di alimenti crudi (soprattutto carne, latticini e derivati), ma anche di acqua proveniente da fonti che possono essere entrate in contatto con il mondo animale. Le due gemelline di 18 mesi si sono ammalate a metà luglio, una ha avuto un decorso più complicato che aveva fatto temere danni neurologici ma, al momento, i medici ritengono che ci sia stato un completo recupero delle funzionalità.