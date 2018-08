Notte della Taranta, delirio per Il Volo

I tre tenori de 'Il Volo', Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sono nel backstage della Notte della Taranta: hanno quindi accettato l'invito del sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni ad assistere all’evento in cui «la tradizione cerca nuove strade artistiche» per «arrivare ai più giovani». Gli organizzatori della Notte della Taranta lavoreranno per averli tra gli ospiti della prossima edizione.

Sono 150mila gli appassionati di pizzica a Melpignano per il Concertone finale della 21/ma edizione della Notte della Taranta. Il pubblico è già cominciato ad arrivare nelle prime ore del pomeriggio per suonare il tamburello e danzare al tramonto, nel piazzale dell’ex convento degli Agostiniani. Sul mega palco, a fare da sfondo all’evento, c'è un grande sole di luminarie che splenderà per tutta la notte. Prima che il Concertone abbia inizio, sì è tenuto un minuto di raccoglimento per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, e per quelle della piena del torrente Raganello in Calabria dove sono morti anche tre pugliesi.

Momento conclusivo delle 18 tappe del Festival itinerante al quale hanno partecipato 550mila persone, il Concertone richiama spettatori da ogni parte del mondo nel piccolo comune della Grecìa salentina, abitato da meno di tremila persone. Ieri sera in migliaia, dai cinque ai 90 anni, hanno già assistito alle prove generali, particolarmente incuriositi dalle performance di una degli ospiti, la pop star italoamericana LP, che propone una rivisitazione del suo successo 'Lost on you' e due brani della tradizione, 'Vorrei volare' e 'Pizzicarella', che l’hanno fatta "innamorare di questa musica ancestrale». A dirigere l’Orchestra popolare della Notte della Taranta è Andrea Mirò, maestro concertatore che ha promesso «contaminazione totale». Con la tradizione popolare, infatti, si confrontano anche il rapper Clementino, il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello, il sassofonista James Senese, la violinista Yilian Canizares, gli indiani Dhoad Gypsie.

Attesissimi anche i salentini Apres la classe, il trombettista Frank Nemola, il polistrumentista Davide Brambilla, e il poeta popolare salentino Mino De Santis.