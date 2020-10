Calcio Bari, il portiere Gianmarco Fiory diventa re del gossip

BARI - Oggetto misterioso per i tifosi del Bari, zero presenze in campionato, ma re del gossip sui media scandalistici.

E’ il caso di Gianmarco Fiory, terzo portiere biancorosso, 30 anni, recentemente ingaggiato dopo essersi svincolato dal Gozzano.

La notorietà del giocatore non si deve al talento calcistico - cresciuto nella Juve, ha militato solo nelle serie minori - ma al fidanzamento con Sara Croce, modella, influencer ed ex Madre Natura nella trasmissione di Paolo Bonolis.

La showgirl è al centro di una contesa giudiziaria con il suo precedente fidanzato, il magnate Hormoz Vasfi: dopo la separazione si affrontano a colpi di accuse di stalking e richieste di restituzione di doni fatti durante la relazione.

Fiory, intanto, ha postato su Instagram foto con la Croce (anche durante una vacanza a Capri), raccogliendo moltissimi like tra i tifosi del Bari, che oltre a voler conoscere le doti tecniche del portiere in campo, scrivono di voler anche ammirare la bellezza della sua fidanzata. E Dagospia assicura che la soubrette, appena può, raggiunge il fidanzato proprio nel capoluogo pugliese. (ANSA).