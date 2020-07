La coppia Federica Nargi - Alessandro Matri fra i trulli

Alberobello - I trulli di Alberobello continuano ad attirare i vip. Domenica, passeggiata nel rione Monti del paese patrimonio dell’Unesco per una delle coppie più glamour del momento: la conduttrice Federica Nargi (ex velina di «Strisca La Notizia») e il marito Alessandro Matri, ex calciatore di Cagliari e Juventus (tra gli altri).

La coppia ha postato su Instagram diverse foto scattate nelle zone più note di Alberobello insieme alle figlie Sofia e Beatrice. Come al solito il fascino dei trulli ha colpito la coppia e, tra le immagini pubblicate, ne spicca una in cui Federica Nargi commenta «innamorata di questa terra». Con la coppia, a passeggio tra i vicoli di Alberobello, c’era anche Simona Salvemini, ex protagonista del Grande Fratello.

L’influencer, sempre molto attiva sui social, ha pubblicato diverse stories tra i trulli tra cui una in cui balla a ritmo di rap sulle note di «Bando» di Anna, in piazza del Popolo, proprio davanti al Municipio, mentre un anziano signore seduto sulla panchina all’ombra degli alberi la guarda stupito. Insomma luglio è appena iniziato, ma i vip non mancano mai ad Alberobello che già a giugno è stata meta di tanti personaggi famosi. A partire da Massimo Lopez, Giancarlo Magalli, il cantautore Federico Zampaglione, gli ex calciatori Pippo Inzaghi e Simone Barone e i pallavolisti Osmany Juantorena e Fabio Balaso.

(foto Instagram)