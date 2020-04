Albano canta dalla quarantena nella sua Cellino

«Ebbene sí anche io sono in quarantena, ma la sto trascorrendo tra gli ulivi insieme alla mamma dei miei due figli minori». Albano Carrisi ha una voce bellissima al telefono da Cellino san Marco mentre, insieme a Loredana Lecciso, prepara il collegamento esclusivo che stamattina lo vede ospite nel programa leader del day time Uno mattina in famiglia ideato e firmato dal grandissimo Michele Guardí. Albano e il regista, autore, scrittore e saggista siciliano sono amici da una vita e, come ricorda il cantante italiano piu famoso al mondo, si vogliono davvero bene. Che cosa succederà stamattina in diretta sull'asse Salento-via Teulada? È vero come sostengono i bene informati che Albano canterà qualche refrain dei suoi classici - a cominciare da Nostalgia canaglia - per augurare agli italiani di tornare presto ad abbracciarsi e dunque di lasciarsi alle spalle il lockdown legato alla tragica pandemia del coronavirus? Lo scopriremo tra poco sintonizzati rigorosamente su rai 1 dove ci saranno tra gli altri anche Massimo Cacciari e l'attore Corrado Tedeschi. Intanto, passata una pasqua casalinga (l'hastag era #apasquettaiorestoacasetta diventato subito trend topic sul web) i vip cambiano abitudini ma non rinunciano a qualche sfizio. Esempi? Seguiteci, vi sveleremo tutto.

Zuma delivery sfonda a Roma - Ancora una volta il talento dei pugliesi ha fatto bingo. Corrado Lamanuzzi barese trapiantato a Londra e diventato ben presto uno dei manager piu influenti delle griffe del food, appena scoppiato il covid 19 non si è perso d'animo. Aveva trasformato Zuma Roma situato nel sontuoso palazzo Fendi in uno dei posti piu chic della capitale quasi sold out tutte le sere, ma quando ho dovuto chiudere per accogliere le direttive del governo, ha trasformato tutto in catering di lusso. Si chiama, si ordina e il sushi arriva in buste sigillate e bustoni di carta firmata sotto casa vostra portato da un cameriere in livrea dotato di guanti e mascherine. Spesso, Mister Lamanuzzi che è uomo squisito e di charme, aggiunge un piccolo dono come il tortino al cioccolato con panna liquida accompagnato da biglietti vergati da lui stesso. Da Diletta Leotta a Nancy dell'Olio, la lista dei clienti da tripla A è lunga e top secret. In attesa di riaprire la terrazza affacciata sulle bellezze di Roma, corrado fa affari cosi e macina profitti di stampo glamour. Bravissimo!

Gabriele sbarca dalla D'urso - Gabriele menotti Lippolis ha fatto furore qualche giorno fa a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso dove era ospite insieme al governatore della Puglia Michele Emiliano. E dunque la nostra regione si prepara a riaprire gli stabilimenti seguendo ovviamente ogni accortezza anti covid19. Ma la notizia è importante perché imprenditori ricchi e talentuosi come Gabriele possono subito dare il via alla mise en place del mitico White bech club di Ostuni. Altra novità che riguarda Menotti lippolis e che possiamo confermare è la riapertura dello storico Tito Schipa ristorante bar con terrazza aperitivo che nella estate 2020 si triplica (Gabriele e la moglie Marianna hanno investito in un significativo ampliamento del locale). Guest star del White sarà proprio la d'Urso (tra lei e Gabriele è scattata immediatamente la simpatia) ed anzi possiamo anticipare che alla meravigliosa e bellissima Barbarella verrà dedicata una postazione iper vip tutta bianca con divani ombrelloni tavolo per colazione a due passi dal mare e a... 2 metri di distanza dagli altri ospiti. Dentro la mega cabina fiori bianchi, Ferrari ghiacciato e orecchiette ai pomodori ostunesi opera della dolce mamma di Gabriele, amatissima nonna della primogenita Ludovica.

La Rai che vedrai - Fabrizio Salini ad Rai ed il presidente Marcello Foa stanno decisamente superando alla grande l'esame delle misure di sicurezza anti covid19. La task force voluta dal vertice di viale mazzini funziona e tra i direttori di rete - cosa assai importante - si è creata una armonia che permette alla Rai di andare in onda un sicurezza con rigore e serenità. È vero che alcuni programmi si sono dovuti fermare ma altri proseguono fino a fine giugno. Uno mattina condotto dalla bravissima Valentina Bisti e dal fascinoso Roberto Poletti (coraggiosamente in prima linea ogni giorno in diretta da Milano) va avanti fino al 26 giugno; Uno mattina in famiglia il bijoux di Giovanni Taglialavoro, capo autore con il super regista Marco Aprea, Francesco Marcucci e le tre splendide autrici Fiore Caputo Concita Borrelli e Antonella Barbaglia si prolunga fino al 28 giugno complici anche gli ascolti stellari che da sempre caratterizzano i format di Michele Guardí. Si parla di una versione estiva del Ballando con le stelle di Milly Carlucci ma non esiste al riguardo alcuna conferma. Di sicuro molti apprezzamenti giungono dalla piu prestigiosa stampa estera al presidente Foa, grandissimo giornalista e uomo discreto eppure profondamente operativo. Insieme a Salini, dice Economy nel prossimo numero in edicola, forma una coppia di estremo equilibrio con enormi capacita di gestione. Esemplari.

Auguri a Caterina e Vittoriana - Hanno compiuto gli anni a distanza di un paio di giorni in piena quarantena. Ma Caterina Collovati e Vittoriana Abate hanno la fortuna di essere bravissime giornaliste e conduttrici ma anche mogli amate. A Caterina il campionissimo Fulvio Collovati ha preparato una squisita cena per due (la coppia abita nel complessso piu lussuoso di Milano affacciato sul Duomo, lo stesso dove abita l'ex Signora Tronchetti Provera Afef Jnifen) innaffiata da champagne d'annata mentre a Vittoriana, inviata di Porta a Porta e conduttrice Rai, il futuro consorte l'onorevole salviniano Simone Billi (ingegnere bello e bravo) ha fatto trovare una sacher con una romantica rosa rossa. Auguri amiche mie!