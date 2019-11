Sanremo, Diletta Leotta a un passo dall'Ariston: affiancherà Amadeus

Sono due personaggi molto diversi fra loro, ma sia lei che lui vivono un momento di grazia. Lei, Diletta Leotta è la conduttrice sportiva più famosa e quotata del momento, vera star dei social con 6 milioni di follower. Lui, Bruno Vespa è il simbolo del giornalismo tv, autentico sovrano dell’informazione politica Rai con il suo fortunato format «Porta a Porta». Ebbene, questa è stata una settimana d’oro per l’inedita coppia: Bruno ha presentato a Roma il suo ultimo libro «Perché l’Italia diventò fascista» (Rai/Mondadori) mentre Diletta ha intensificato il suo cammino verso una tappa di assoluto prestigio. Sapete dove vedremo la Leotta dal 4 febbraio prossimo? Molto probabilmente, secondo quanto La Gazzetta del Mezzogiorno è in grado di anticipare, sarà la spumeggiante Diletta ad affiancare Amadeus a Sanremo 2020 assieme alla splendida Monica Bellucci. I negoziati sono segretissimi, eppure pare che la sigla del contratto non sia molto lontana. Ma sono tanti gli appuntamenti ad alto tasso di gossip che hanno attraversato il salotto mondano romano. Noi, come sempre, ve li raccontiamo in esclusiva.

Salvini da Vespa - Trecento cinquanta pagine che volano via in un soffio, il nuovo libro di Bruno Vespa è già un best seller.

Il giornalista racconta perché gli slogan e gli errori di un secolo fa sono stati spesso richiamati nell’attuale dibattito politico italiano e internazionale. Alla presentazione del volume che si è svolta mercoledì scorso alla Residenza di Ripetta con il leader della Lega Matteo Salvini e il giornalista Antonio Polito, c’era la Roma che conta. Politici, imprenditori, volti noti della tv hanno fatto a gara per sedersi nelle prime file arrivando in netto anticipo rispetto all’orario previsto della kermesse cioè le 18. Immancabili le amiche di Vespa che sono poi legatissime anche alla bella moglie Augusta Iannini, ossia Antonella Martinelli e Camilla Morabito.

150 anni bambino Gesù - Lo stesso mercoledì della presentazione del libro di Vespa, grande concerto al Vaticano nell’aula Paolo VI per festeggiare un compleanno importante, i 150 anni dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In prima fila lo stato maggiore del Vaticano e insieme ad altissimi prelati, a medici e alle famiglie dei bimbi curati al Bambino Gesù, anche molti volti noti come quello della splendida Gloria Guida in pantalone di velluto optical e sorriso incantevole. Presente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che è rimasto a chiacchierare con Amadeus e con la direttrice di Rai 1 Teresa de Santis. Conte e la de Santis hanno parlato molto di (buona) tv ma soprattutto della buona causa e della solidarietà richiamata dalla straordinaria kermesse del Bambino Gesù che ha visto in scena Noemi, Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Fabio Rovazzi, Irama, Ficarra & Picone, Elodie Patrizi con la band The Kolors e tanti campioni dello sport. Prima del concerto trasmesso in diretta su Rai 1 (ottimo il risultato di share) raffinatissimo cocktail a base di tartine al caviale e bollicine italiane. In formissima Amadeus che sta registrando «I soliti ignoti» e farà una lunga tirata lavorativa fino al 6 gennaio (con una pausa solo nel giorno di Natale dedicato alla magnifica moglie Giovanna e al figlio) prima di raggiungere Sanremo. «Dal 10 gennaio sarò all’Ariston - confida il conduttore al La Gazzetta del Mezzogiorno che lo ha raggiunto in camerino dopo il concerto - sono carico di entusiasmo ed energie. Mi aspetta un appuntamento importante, ne sono profondamente consapevole». No comment sulla presenza della Leotta anche se i bene informati sostengono che la bionda Diletta stia già preparando il biglietto per il Festival dei fiori. Come andrà davvero lo sapremo solo nei prossimi giorni, in ogni caso sarà un successo.

Camilla regina del Maxxi - Camilla Morabito è una effervescente signora romana che domina i salotti più chic della capitale. Quando lei chiama, arrivano tutti e tutte. Mercoledì scorso al Maxxi, lady Morabito ha lanciato una giornata di prevenzione oculistica firmata Salmoiraghi & Viganò organizzando dopo la conferenza, un pranzetto light con Elisabetta Ferracini, Milena Miconi, Angela Melillo, Giovanna Rei, Fanny Cadeo, Nadia Bengala ed Elisabetta Pellini. Quinoa e dolci su una scenografica mattonella bianca di ceramica per un evento che ha registrato l’en plein delle presenze confermando la capacità organizzativa e divulgativa di Camilla. Brava!

Sebastiano Somma sbanca a teatro - Martedì scorso il Teatro Ghione era sold out per la prima di «Uno sguardo dal ponte» con Sebastiano Somma e Sara Ricci. Spettacolo straordinario che ha fatto il pieno di pubblico e critiche. Grande interpretazione di Somma che a gennaio torna sul piccolo schermo di Rai1 nella fiction «Angela» con Vanessa Incontrada. E ieri sera in platea ad applaudire l’attore campano c’era la splendida moglie Morgana Forcella che gli ha dato l’unica figlia Cartisia. Sempre martedì all’Auditorium di via della Conciliazione è arrivata in grande spolvero Chiara Ferragni per presentare - starring by Amazon - il suo fortunatissimo docufilm già visto e rivisto in tutto il mondo. Abito con profondo spacco e scollatura, Chiara era accompagnata dal marito Fedez con cui si è fermata a mangiare una gustosa cacio e pepe che pare l’abbia «convertita» alla più piccante cucina romana. Brava!