Rai, Nunzia in pole per Linea Bianca. E Mary De Gennaro raddoppia per Telenorba

È anche grazie ad Antonio Azzalini, top manager stimato sul mercato europeo della tv, che la televisione della famiglia Montrone prende ad assomigliare sempre più ad una grande rete generalista. Ecco dunque al via il nuovo palinsesto 2019/2020 che vede in prima linea due donne (rigorosamente in ordine alfabetico) Mary de Gennaro e Daniela Mazzacane. A dare la sveglia ai telespettatori sarà la brava conduttrice di Molfetta che condurrà con Antonio Procacci «Mattino Norba» la nuova trasmissione del day time dedicata all’informazione e alle rubriche come la cucina, le soft news e altro.

Reduce da 3 edizioni di Buon pomeriggio (iniziò a condurlo con Michele Cucuzza nell’autunno 2017) Mary de Gennaro - che ha al suo attivo anche un magazine di successo al la7 nell’epoca di Fabrizio Salini - torna in video per la gioia dei suoi tantissimi fan e raddoppia. Oltre alla mattina condurrà anche «L’amica della sposa» un meraviglioso format voluto dallo stesso Azzalini che sarà un settimanale di Telenorba (dedicato al matrimonio & dintorni).

Il pomeriggio arrivano la classe e la competenza di Daniela Mazzacane, volto pop del gruppo Norba che, dopo anni di successi alla guida del «TG Prima», conduce un programma tutto suo nella prestigiosa fascia pomeridiana.

Dalla Tv dei Montrone escono intanto Cucuzza che approda al «GF vip», Anna Falchi e Rita dalla Chiesa impegnata nel cast fisso di «Italia sì» di Marco Liorni insieme ad Elena Santarelli. Si era parlato infatti di un programma sui matrimoni a cura della Dalla Chiesa (lei stessa 2 anni fa aveva girato un numero zero) ma poi il testimone è passato alla bellissima Mary de Gennaro che oggi, con Daniela Mazzacane, è una delle punte di diamante della Tv diretta da Azzalini.

Non vedremo più nel programma sportivo Barbara Ovieni sostituita dalla brava Rosaria Rollo mentre alla guida dei TG splende l’astro della magnifica Francesca Rodolfo. Insomma, per Telenorba si annuncia una stagione effervescente che dovrebbe portare nelle casse di Carlo Momigliano più pubblicità e più ascolti.

Ricordiamo che il prime time comico firmato da Azzalini e andato in onda in estate in diretta dalle piazze di Puglia e Basilicata ha toccato stratosferici share pari al 14 per cento.

Ma la settimana appena conclusa è stata densa di appuntamenti nella Romanella mondana. Come sempre noi ve li raccontiamo in esclusiva.

Virginia Raggi al de la ville - Milletrecento ospiti martedì scorso hanno affollato il lussuoso Hotel de la ville appena ristrutturato nella versione di Rocco Forte per una delle feste rock più belle della Roma social mondana. Atmosfera da mille e una notte tra musica champagne e una kermesse a più livelli per brindare all’inaugurazione di quello che si appresta a diventare l’albergo più quotato tra i 5 stelle luxury della capitale. Aperitivo open air, cena standing fra quinoa, pesce crudo e simpatica pizza alla mortadella per tanti ospiti accorsi a festeggiare Rocco e Aliai Forte. Ecco la sindaca Virginia Raggi con Sandra Carraro, Yvonne Sciò, la principessa Maria Pia Ruspoli e la figlia Giacinta, le giornaliste Cesara Buonamici e Simona Branchetti del Tg5, l’autore de «La Vita in diretta» Paolo Palmarocchi con la sceneggiatrice dei principali successi di «fiction» made in Italy Monica Rametta, Roberto e Anna d’Agostino, gli imprenditori Ettore Fortuna e Vincenzo Crimi. Crimi che è considerato uno degli uomini più ricchi di Roma era accompagnato dalla splendida futura moglie Maria Francesca Protani, dal cognato Mario Protani e dalla regina dei salotti capitolini Daniela Jacorossi.

Per tutti, dopo il dinner, drink nel privé Cielo al piano numero 6 con tappa al super attico per l’ultimo calice di champagne sotto le stelle di Roma by night. PROSIT.

Al Jackie O’ con Peppino - Da quando Beatrice Jannozzi ha festeggiato il restyling del Jackie O’ la discoteca piano bar ristorante di via Veneto sta conoscendo una nuova stagione di successo. Immancabili i vip che transitano per gustare la cucina raffinata e ascoltare la musica magari scatenandosi sulla disco dance degli anni 80 e 90. Tra questi Alba Parietti, Serena Grandi, Corinne Clery e Peppino di Capri. Poche sere fa il grande Peppino si è abbandonato al pianoforte sulle note del suo celebre «Champagne» trascinando tutti gli ospiti del locale. Dieci e lode dunque alla bellissima lady Jannozzi che ancora una volta ha fatto bingo. Brava.

I pranzetti da vito - Dove si possono incontrare i vip a pranzo e a cena? A Roma esiste un solo locale dove il vip watching funziona. Stiamo parlando di Euclide il regno del ricco e bravo imprenditore pugliese Vito Tricarico dove le celebs si danno appuntamento anche per un aperitivo o un caffè. Da Barbara d’Urso a Francesco e Ilary Totti passando per Gianni Morandi, Andrea Carnevale, Stefania Orlando, Angela Melillo, Adriana Volpe o Nathalie Caldonazzo, a qualsiasi ora è un via vai di volti celebri fra il piano terra e il primo piano nobile del ristorante bar. Pochi giorni fa, a pranzo, ecco la splendida Nunzia de Girolamo. E qui ci scappa anche la notizia. Nunzia, dopo la stupenda esperienza di «Ballando con le stelle», è stata arruolata da Massimo Giletti la domenica su la7 ma è richiesta anche da mamma Rai. Secondo alcuni rumors si prepara a condurre «Linea Bianca» su Rai 1. In bocca al lupo cara Nunzia.