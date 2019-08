La cantante Elodie è a Molfetta: la rivelazione sui social

MOLFETTA - Elodie avvistata a Molfetta: è stata la stessa cantante, ospite di Jacopo Pesce, noto discografico nato nella città in provincia di Bari, ad annunciare la sua presenza sui social.

Ed è proprio a Pesce che si rivolge scherzosamente in una stories su Instagram, dove l'ex volto di "Amici" gli dice che è riuscito a metterla a lavoro anche in queste giornate di vacanza.

La cantante, che vanta anche partecipazioni al Festival di Sanremo e i duetti con The Kolors e Marracash tra gli ultimi, ha inondato i social con i suoi scatti pugliesi, immortalando la cena a base di pesce di ieri sera e concedersi ad autografi e foto con i fan.