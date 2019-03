Il tour «gastronomico» di Salvini in Basilicata: oggi festeggia il compleanno a Milano

Ha passato la notte a palazzo Chigi per seguire il confronto sulla TAV che finirà probabilmente con un referendum popolare e poi - dopo tre ore di sonno - Matteo Salvini si è infilato in macchina per raggiungere giovedì scorso la Basilicata. Toccata e fuga per sostenere il candidato del centro destra Vito Bardi che sarà al vaglio degli elettori il prossimo 24 marzo. «Tornerò altre 6 volte in questa bellissima terra lucana - spiega il vicepremier e ministro dell'Interno a La Gazzetta del Mezzogiorno - Con tutta la scaramanzia del caso. Dopo Abruzzo e Sardegna, la Basilicata potrebbe dare un’altra grande soddisfazione al centrodestra, unito intorno al candidato Vito Bardi una persona perbene, un generale in pensione della Guardia di finanza capace di far ripartire la regione dopo anni di governo del centro sinistra». Ma nella tappa lucana durata appena tre ore e venti minuti, Salvini ha avuto modo di innamorarsi gastronomicamente parlando di formaggi e salumi tipici. Al leader della Lega è stato donato anche un enorme cesto con salumi che Matteo ha accettato con piacere riportandolo poi nel suo appartamento romano del centro dove lui si mette abitualmente ai fornelli anche quando arrivano i suoi figli, Federico e Mirta.



Classe ’51, sposato, due figli, Bardi è il candidato giusto pure per Silvio Berlusconi per vincere la corsa alla Regione a causa delle indubbie capacità professionali e di leadership. «È sicuramente un uomo d’azione e ha una certezza: far ripartire la Basilicata, la sua terra» ha commentato Salvini prima di rientrare a Roma dove lo attendeva il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Oggi il vicepremier festeggia i suoi 46 anni e lo fa a pranzo al Principe di Savoia organizzato per lui dalla cara amica Daniela Javarone regina indiscussa dei salotti meneghini. La sera festeggiamento privatissimo con la famiglia con una sontuosa crostata alla marmellata, una delle torte preferite da Matteo. Ma la settimana appena passata è stata densa di appuntamenti mondani sull'asse Roma-Puglia. Scopriamoli insieme!



Tutti da Vernola ai Parioli - Lunedì 4 marzo oltre 100 persone hanno presenziato alla festa di compleanno di Marcello Vernola già presidente della Provincia di Bari ed europarlamentare, avvocato barese con studi in mezzo mondo, organizzata dalla giovanissima moglie Benedetta Pezzella, mamma di Priscilla, è in attesa del secondogenito (per la gioia del papà dopo una bambina bellissima di 2 anni arriverà un maschietto). Sontuoso il buffet con risotto al tartufo bianco e mozzarelle di Gioia del Colle innaffiate da fiumi di champagne, musica in sottofondo e gigantesca torta alla panna con candeline fosforescenti. Ecco allora Vittorio Sgarbi che chiacchiera con il direttore del tg Norba Enzo Magistà, e Francesco Giorgino che conversa sul suo ultimo libro. E ancora Maria Monsé in pizzo nero super sexy con il marito Salvatore Paravia, i principi Giuliano e Fabrizia Dentice Di Frasso, Fanny Cadeo, e la regina dei salotti romani Daniela Jacorossi; Rita Dalla Chiesa è rimasta bloccata a Milano per lavoro mentre Loredana Lecciso si è fatta perdonare per l'assenza inviando casse di vino delle Tenute di Al Bano Carrisi al festeggiato. Arriva invece per un saluto la bella Chiara Giordano ex moglie di Raoul Bova mentre da Rieti sbarca nella magione dei Vernola anche Aliona la biondissima moglie dell’effervescente 'imprenditore di Fasano Saverio Clarizio. Felicissimo Marcello che potrebbe tornare presto alla politica pugliese. Come o dove? Lo saprete presto intanto auguri!



Elisa a cena da Johnny - La storia d'amore con Matteo Salvini è definitivamente archiviata ed Elisa Isoardi si dedica in questo periodo al lavoro. Poche sere fa tuttavia ha fatto una eccezione e si è concessa una cena mondana nel ristorante più chiacchierato di Roma ossia l'Assunta madre del mitico Johnny frequentatissimo da volti noti dello show biz. Qui cenano con piacere anche Ingrid Muccitelli ed il compagno ex dg Rai Mauro Masi. Nel locale di cui è socio Furio Barbabella marito della pugliese Teresa Bolognese ecco pure Vittoria Schisano e il nuovo fidanzato innamoratissimo di Alessia Fabiani. Elisa Isoardi è apparsa raggiante accanto ad alcuni amici a cui ha confidato che sta attraversando un bel periodo almeno sul fronte del lavoro. Sentimentalmente é ancora single. Per quanto?



Vito Tricarico super star

A Vito Tricarico imprenditore pugliese assai capace è riuscito il miracolo di trasformare lo storico Euclide in una dependence della Bari bene con sapori tipici della nostra regione. Dopo il matrimonio di Maria Monsé che ha mobilitato i vip romani, l'Euclide è diventato il meeting point della Roma che conta. Francesco ed Ilary Totti, Alessia Marcuzzi Samantha de Greneth Andrea Carnevale Luca Cordero di Montezemolo Luigi Gubitosi e tanti altri. Fra gli habituee Gianni Morandi che adora il cappuccino di Alessandro con cioccolato e una lingua di latte da consumare con il pasticciotto leccese. Nei giorni scorsi al primo piano è stato avvistato l'ad Fabrizio Salini. Erano i giorni in cui si ipotizzava che Salini potesse dimettersi se il suo piano industriale fosse stato bocciato in Cda. E invece Salini ha vinto. Il piano che crea 9 nuove super direzioni è stato approvato mentre nei prossimi giorni l'ad procederà al lifting dei compensi delle celeb. A Fabio Fazio è stato chiesto di autoridursi lo stipendio del 20 per cento; stesso trend per Bruno Vespa Antonella Clerici e Cristina Parodi che pur avendo alle spalle 2 anni di flop incassa ogni mese un lauto assegno frutto di una mega esclusiva Rai. È vero che la Parodi si impegna molto ma se i risultati non arrivano che senso ha parlare di Rai del cambiamento continuando a sborsare cifre importanti per gli artisti?



Rose inglesi per Margherita - È stata la festa di compleanno più bella e chic del salotto barese. Due sabati fa la designer Margherita Amatulli moglie del notissimo chirurgo plastico e dermatologo Giovanni D'Alessandro ha brindato al suo compleanno chiamando a raccolta i bei nomi della politica e dell'imprenditoria pugliese a cui si sono aggiunti professionisti di grido della city. Rose inglesi ranuncoli e rami di mandorlo hanno decorato dal punto di vista floreale un set davvero magnifico. Margherita ha curato personalmente i dettagli della splendida festa puntando per il buffet su un ottimo risotto allo champagne con violette di Gallipoli e trionfo di dolci. La torta era invece decorata con composizioni di Botlea e ha fatto scattare nel parterre la standing ovation. Elegantissima la festeggiata circondata dalle amiche del cuore fra cui spicca in primis la bella Carmela Tanzella Gramberg ha spento le candeline insieme ad una delle tre figlie la ventiduenne Martina (le sorelle sono Milea e Manila). Auguri affettuosi a Margherita!



I 18 anni di Valeria Ungaro - Grande festa oggi a Roma nel relais vigna dei Cardinali a ponte Milvio per brindare ai 18 anni di Valeria figlia del manager ostunese Francesco Ungaro e della moglie Mina Ancona professoressa di lettere anche lei originaria della Città Bianca. Per Valeria arrivano stasera da tutta Italia; top secret i dettagli della cena a cui parteciperà Jupiter il popolare astrologo di Conversano volto noto di Uno mattina con La moglie Chiara. Recentemente Jupiter e gli Ungaro si erano fatti vedere alla magnifica festa di compleanno del commercialista Gianluca Timpone all'hotel dei consoli dove c'erano la ex miss Italia foggiana Manila Nazzaro conduttrice del fortunato «Comò» su Telenorba con il mitico Giancarlo Montingelli, Valeria Graci, Arianna Ciampoli oltre all'attore di Martina Franca Beppe Convertini.