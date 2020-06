Policlinico Bari, donati 3mila pasti ai sanitari del reparto Covid

Circa tremila tra pizze, gelati e fritture consegnate per sostenere il lavoro di medici e infermieri dei reparti Covid del Policlinico di Bari: è il bilancio dell’iniziativa di solidarietà 'Una pizza per gli eroi' promossa a Bari dalle 12 associazioni de «Le strade di San Nicola». Oggi nel piazzale antistante il padiglione Asclepios del nosocomio pugliese, c'è stata una cerimonia di reciproco ringraziamento tra volontari, medici e paramedici.

«In questi mesi di emergenza Covid non ci siamo mai sentiti soli - ha dichiarato il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore -. Abbiamo avvertito il calore di tutta la comunità e dei tanti, sia imprenditori sia privati cittadini, che hanno voluto supportare il nostro lavoro con piccole e grandi donazioni». «Abbiamo realizzato tanti progetti, ma questa volta è stato diverso - ha dichiarato Lorenzo Moretti, presidente della Federazione Le strade di San Nicola - per il momento storico. Abbiamo voluto regalare un momento di sostegno, seppur simbolico, ai professionisti che in quei giorni hanno dedicato la loro vita, con turni 'provanti', per sconfiggere il virus».