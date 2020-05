Bari, agente Polizia Locale cede una delle sue mascherine a una persona disabile

Tenero gesto da parte di un operatore della Polizia Locale di Bari, che questa mattina ha incontrato per strada, in città, una persona disabile, e ha deciso di regalargli una delle sue mascherine. L'agente è impegnato, come tutto il Corpo, nelle attività di prevenzione e controllo dell'emergenza Covid-19. Sostegno, condivisione, professionalità e ascolto: queste le armi in campo.