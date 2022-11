Le imprese s’impegnino a costruire un futuro

Migranti disillusi, non vedono più nella provincia di Foggia il luogo dove sbarcare il lunario con il lavoro agricolo. Forse il Covid ha ridimensionato il fenomeno. Ma poi sono scattate altre valutazioni: paghe basse, forti tassi di irregolarità, soprattutto la concorrenza più robusta di altri paesi: sembrano oggi queste le cause principali del declino dei flussi. Bisognerà capire ora se è solo l’inizio di un processo inarrestabile. L’indagine della Fai Cisl indica anche dove sta andando il lavoro degli italiani. Negli ultimi due anni, molta manodopera agricola si è spostata verso altri settori. Turismo soprattutto. Camerieri, lavapiatti, addetti nei lidi balneari sono alcune delle attività che gli italiani rifiutano ora che incassano comodamente a casa il reddito (salvo la quota non irrilevante di sommerso, ma questa è un’altra storia). Così i migranti che venivano in Italia per la raccolta dei pomodori, ora trovano più conveniente sul piano remunerativo e meno faticoso, piazzare ombrelloni in spiaggia o tenere in ordine la battigia piuttosto che spezzarsi la schiena in campagna.

Un’emorragia oggi di poche unità, ma che le imprese non dovrebbero sottovalutare. Per i migranti del resto la discriminante tra un lavoro e un altro non è la maggior “comodità” d’impiego. La differenza, come dappertutto, la fa il salario e la durata del contratto. E il precariato non garantisce futuro. I flussi in uscita, anche di lavoratori già strutturati e censiti dall’Inps, dicono questo. E dovrebbero pertanto obbligare le imprese a qualche correttivo, prima che sia troppo tardi.