Foggia, bar costretto a dare bevande e alimenti a gratis: arrestati due fratelli

FOGGIA - Costringono i titolari di un bar a somministrare loro alimenti e bevande gratuitamente, fino a portare l’attività sull’orlo della chiusura. Una situazione che andava avanti da tempo, scoperta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Foggia. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo, che ha diretto e coordinato le indagini dei militari dell’Arma, a carico di due persone. I due arrestati sono i fratelli Giuseppe e Roberto Bruno, rispettivamente classe 1998 e 2002, figli di Gianfranco detto "Il Primivito". Quest'ultimo è ritenuto interno alla "Società foggiana" e precisamente al clan "MorettiPellegrino-Lanza", attualmente detenuto in carcere per un’altra operazione antimafia. I giovani avevano creato una sottomissione psicologica delle vittime dell’estorsione, tanto che i gestori del bar in questione avevano anche pensato di chiudere il locale, cosa tra l’altro fatta seppur temporaneamente, e di trasferirsi altrove, pur di sfuggire alla mano criminale.