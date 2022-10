Manfredonia, schiaffo a Riccardi: per la Cassazione è incandidabile

MANFREDONIA - L’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi (2010-2019), attuale collaboratore per le materie che riguardano l’ambiente del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato dichiarato incandidabile dopo lo scioglimento per mafia del Consiglio comunale di Manfredonia avvenuto nel 2019. La decisione definitiva, dopo i pronunciamenti del Tribunale di Foggia e della Corte d’appello di Bari, è giunta con una sentenza della Corte di Cassazione. Che se non crea grande imbarazzo a Manfredonia (dove era per certi versi attesa se non scontata), lo provoca certamente in sede regionale proprio in considerazione dell’incarico ad personam che il governatore Emiliano ha affidato a Riccardi (già consigliere regionale del Pd) all’indomani della sua conferma alla guida della Regione.

Riccardi ha annunciato che ricorrerà alla Corte di giustizia europea. Un ultimo, estremo ma anche fioco spiraglio per la sopravvivenza delle speranze, ormai agli sgoccioli di un molto improbabile sovvertimento di ben tre giudizi di incandidabilità emessi dai tribunali territoriali e dalla verifica di legittimità della Cassazione. L’ex sindaco lamenta come anche la Cassazione definisce il provvedimento «preventivo e non sanzionatorio». Al momento rimane, come denuncia lo stesso ex sindaco, «la mortificazione umana e civile dei soggetti interessati al provvedimento».

La definitiva non candidabilità alle elezioni di Riccardi si aggiunge a quella dell’ex consigliere comunale di Manfredonia, Antonio Conoscitore, per il quale la Cassazione ha ribaltato la decisione emessa dal Tribunale di Foggia il 9 agosto. Rimane il giudizio definitivo del già decretato incandidabile ex vicesindaco di Manfredonia Salvatore Zingariello, che - tutto lascia ritenere - sarà copia degli altri due.

Assieme ad altri personaggi rimasti nell’ombra, sono tre protagonisti che hanno movimentato una stagione politico-amministrativa di Manfredonia tutta da capire. Nove anni nei quali le speranze di forti exploit lungimiranti emerse nel primo mandato Riccardi, hanno ceduto il passo alle cocenti delusioni esplose nella seconda parte.

A febbraio 2021 Riccardi è stato nominato consulente del presidente Emiliano per l’ambiente, con retribuzione di 30mila euro l’anno lordi. L’incandidabilità, che all’epoca era già stata dichiarata dal ministero, non vieta però la nomina a consulente.